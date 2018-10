"Cateodata am impresia ca britanicii au impresia ca noi renuntam la Marea Britanie, dar este exact invers", a declarat Juncker intr-un discurs tinut in orasul german Freiburg, adaugand ca publicul britanic nu a fost informat corespunzator privind consecintele parasirii blocului european, relateaza Reuters."Nu a avut loc niciodata o campanie reala privind referendumului, adica o campanie a informarii", a precizat el, fiind intrebat de posibilitatea unui nou vot al britanicilor privind apartenenta la UE . "Britanicii, inclusiv ministrii, abia acum descopera cate intrebari exista", a adaugat Juncker.Citeste si: Cresc tensiunile la negocierile pentru Brexit: Ministrul britanic de externe acuza ca UE se transforma intr-o inchisoare."Daca discutiile nu merg in directia buna, avioanele britanice nu mai pot ateriza pe continent. Oamenii nu stiau acest lucru si ar fi trebuit sa fie informati", a declarat el.Juncker a precizat si ca Brexitul "este in trecut" si ca doreste sa trateze viitorul celor 27 de state ale UE."Suntem in mijlocul negocierilor privind Brexitul si sustin o cooperare cu britanicii ca prieteni. Trebuie sa mentinem o atitudine civilizata", a afirmat Juncker. ...citeste mai departe despre " Juncker: Britanicii par sa creada ca UE renunta la Marea Britanie, nu invers. E posibil ca avioanele lor sa nu mai poata ateriza pe continent " pe Ziare.com