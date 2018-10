Juncker: Fara Romania, UE nu ar fi completa. Avertisment pentru Guvern si Parlament legat de statul de drept

"Pledez ca Romania sa devina parte din spatiul Schengen, mi-as fi dorit sa obtinem asta inainte de finalul mandatului aceste Comisii. Atrag atentia Guvernului si Parlamentului Romaniei: Nu trebuie pus in pericol acest lucru prin distantare fata de principiile statului de drept. Dorinta mea ar fi ca inainte de preluarea presedintiei Romaniei (a Consiliului European- n.red.) sa se ajunga la un consens privind statul de drept, altfel CE ii va fi greu sa adopte recomandarile specifice pentru spatiul Schengen", a declarat Juncker.Vezi si Juncker: Daca Legile Justitiei raman asa, discutam altfel despre Schengen si MCV. Nu acceptam pasi inapoiPresedintele Comisiei Europene a si laudat Romania, prin prisma DNA."Romania nu este o tara neutra, ci fata de care am sentimente profunde. Poporul roman s-a integrat intr-o stare de complicitate europeana, ca si cum ar fi un stat fondator. Romania este un furnizor de stabilitate si nu consumator de stabilitate. (...) Romania s-a clasat printre primii europeni si as lua un exemplu.Romania a avut prima initiativa de a lansa un Parchet anticoruptie-DNA, altii nu au avut curajul. Romania, printre primii care au spus 'da' instalarii unui parchet european. Altii, nu", a spus el.Jean Claude Juncker a vorbit in termeni admirativi despre poporul roman, adaugand ca fara tara noastra Uniunea Europeana nu ar fi completa, ceea ce i-a transmis si premierului Viorica Dancila la inceputul anului."Imi place poporul roman, mi-a acordat distinctii care m-au afectat, mi-a placut. Romania astazi este un furnizor de stabilitate si nu un consumator de stabilitate intr-o zona atat de tulburata. Fara Romania, UE nu ar fi completa (aplauze - n.red.) ", a adaugat el.Iata si ce a declarat Klaus Iohannis despre viitorul Uniunii EuropeneCiteste si:Dezbatere despre Romania in PE: Timmermans a avertizat ca situatia s-a deteriorat, Dancila si europarlamentarii PSD au incercat sa deturneze dezbaterea spre chestiunea "protocoalelor ilegale"Timmermans critica dur reforma Justitiei din Romania: Lucrurile merg inapoi si poate fi daunator pentru locul vostru in UEComisia Europeana avertizeaza Parlamentul de la Bucuresti in legatura cu Legile Justitiei si C ...citeste mai departe despre " Juncker: Fara Romania, UE nu ar fi completa. Avertisment pentru Guvern si Parlament legat de statul de drept " pe Ziare.com