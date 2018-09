Juncker, in discursul despre starea Uniunii Europene: Respectul pentru Justitie nu e optional. Articolul 7 se va aplica acolo unde nu se respecta statul de drept

Desi mentionarea statului de drept nu a fost axa centrala a discursului, presedintele CE a fost transant atunci cand a vorbit despre necesitatea ca fiecare stat membru sa respecte legile justitiei, pentru ca, altminteri, va fi activat articolul 7. Acesta e deja activat in cazul Poloniei, iar votul pentru Ungaria se va da miercuri, urmand ca respectarea statului de drept in Romania sa fie pe agenda europeana la inceputul lunii octombrie."De fiecare data cand Europa vorbeste cu o singura voce, se poate impune in fata celorlalti. Acolo unde e necesar, Europa trebuie sa actioneze ca un singur om.Situatia geopolitica ne arata ca ora suveranitatii europene a venit. A venit ora ca Europa sa isi ia destinul in maini. Europa trebuie sa devina un actor suveran in relatiile internationale. Suveranitatea europeana se naste din suveranitatea nationala a statelor membre, ea nu inlocuieste ceea ce este propriu natiunii.Aceasta convingere ca uniti suntem mai puternici este esenta Uniunii Europene. Europa nu va fi niciodata o fortareata care sa intoarca spatele lumii. Europa nu va umili pe nimeni niciodata, va ramane multilaterala, pentru ca nu apartine doar catorva", a fost mesajul principal al lui Jean-Claude Junker."Europa trebuie sa devina un actor global. Suntem deja platitori globali", a argumentat Juncker.Presedintele CE a vorbit despre situatia fericita a Europei de astazi, una de pace si de crestere economica, dar a facut apel si la vigilenta.Nu de putine ori, a spus Juncker, istoria ne-a luat prin surprindere."Uneori, istoria in adevaratul sens al cuvantului se manifesta in viata natiunilor fara preaviz si uita sa mai plece. Asa s-a intamplat in timpul Primului Razboi Mondial, care a luat continentul prin surprindere. In 1913, europenii se asteptau sa traiasca intr-o pace durabila si totusi un razboi fratricid a inceput un an mai tarziu.Uniunea Europeana este garantul pacii, sa ne bucuram ca traim pe un continent care cunoaste pacea, gratie Uniunii Europene".La o zi dupa discursul cu tente nationaliste al lui Viktor Orban, prezent, marti, la dezbaterea privind posibilitatea de a activa Art. 7 pentru U ...citeste mai departe despre " Juncker, in discursul despre starea Uniunii Europene: Respectul pentru Justitie nu e optional. Articolul 7 se va aplica acolo unde nu se respecta statul de drept " pe Ziare.com