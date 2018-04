"Daca nu ne vom deschide tarilor cu regiuni complicate, daca nu le oferim o perspectiva europeana, vom vedea cum razboiul se va intoarce in regiune, asa cum s-a inamplat si in anii 1990", a declarat Juncker, citat de Reuters."Nu vreau ca razboiul sa se intoarca in Balcani, asadar, trebuie sa ii ajutam", a adaugat acesta.Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru si Kosovo au facut demersuri pentru a initia negocierile de aderare la Uniunea Europeana.Oficialii europeni au stabilit ca termen anul 2025 pentru posibila admitere a celor sase tari in Uniunea Europeana. Cu ocazia unui summit al Balcanilor de Vest, programat in mai, la Sofia, liderii UE ar urma sa exprime sustinere pentru obiectivul admiterii in anul 2025 a Serbiei si Muntenegrului.Citeste si:Serbia si Muntenegru au sanse mari sa intre in UE pana in 2025Sefa diplomatiei UE: 2018 va fi un an crucial pentru Balcani. Calea catre reforme sa fie ireversibila ...citeste mai departe despre " Juncker: UE trebuie sa accepte noi membri din Balcani pentru a evita noi conflicte " pe Ziare.com