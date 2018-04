Jurnalistii de la televiziunea de stat din Budapesta recunosc ca au intretinut o atmosfera de teama pentru a-l ajuta pe Orban sa castige alegerile

Orban si partidul sau, Fidesz, au castigat majoritatea in parlamentul ungar, pentru a treia oara consecutiv, dupa o campanie care a avut in centru politica anti-migranti. Organizatiile internationale au reclamat ulterior retorica xenofoba, menita sa intimideze, precizand ca televiziunea publica "a favorizat in mod evident coalitia aflata la putere, nerespectand standardele internationale".Reporteri ai ziarului The Guardian au vorbit cu angajati ai Televiziunii Maghiare (MTVA) pentru a afla cum posturile acestei retele au difuzat mesajele Guvernului si uneori chiar informatii false, cu scopul de a castiga telespectatori de partea mesajului impotriva imigrarii al prim-ministrului.Jurnalistii au povestit cum reteaua s-a concentrat pe povesti negative despre refugiati si migranti, corelandu-le pe acestea cu infractiuni si terorism. Chiar in ajunul votului, postul de televiziune M1 a difuzat stirea potrivit careia o duba a intrat intr-o multime in Munster, Germania , drept un atac terorist islamic."Nu am mai vazut niciodata asa ceva, nici la MTVA. Era pur si simplu o minciuna", a spus unul dintre jurnalistii angajati la Televiziunea Maghiara, care a cerut sa nu ii fie dezvaluit numele.Mesajul Guvernului potrivit caruia milioane de migranti periculosi asteapta sa intre in Ungaria a fost raspandit in programele MTVA si prin mii de panouri instalate pe teritoriul tarii.Miliardarul originar din Ungaria George Soros , care a investit miliarde de dolari pentru promovarea societatii civile in centrul si estul Euopei, este prezentat ca parte a unui complot intre Bruxelles si opozitia politica pentru a distruge Ungaria si a permite accesul strainilor.Citeste si OSCE afirma ca alegerile din Ungaria nu au fost echitabile: Opozitia n-a avut nicio sansa!"Cred ca a fost creata o atmosfera de teama. Reflexe ale lui Pavlov au fost create pentru cuvinte precum pericol, terorism, migranti, opozitie, Soros si Bruxelles", a spus jurnalistul angajat la MTVA.Programele de stiri au inclus adesea imagini de arhiva din 2015, cu migranti plimbandu-se prin Budapesta, conflicte intre refugiati si politie la granita dintre Ungaria si Serbia sau atacuri teroriste din Europa "Toleranta este criticata consta ...citeste mai departe despre " Jurnalistii de la televiziunea de stat din Budapesta recunosc ca au intretinut o atmosfera de teama pentru a-l ajuta pe Orban sa castige alegerile " pe Ziare.com