Ertugrul Yigit, in varsta de 60 de ani, a declarat pentru dpa ca a primit vineri o notificare scrisa ca va trebui sa paraseasca Germania de buna voie pana la 22 ianuarie 2019 sau risca sa fie deportat.Yigit, un critic vocal al lui Erdogan care a trait in Germania timp de 36 de ani si care conduce un ziar online turc, a afirmat ca este sigur ca notificarea de deportare este legata de protestul sau din timpul vizitei de stat a presedintelui turc.In timpul unei conferinte de presa cu participarea lui Erdogan si a cancelarului german Angela Merkel de pe 28 septembrie, Yigit - care purta un tricou cu mesajul "Libertate pentru jurnalisti in Turcia" - a fost evacuat din sala in timp ce Erdogan zambea pe podium, scrie dpa."Nu are cum sa nu aiba legatura", a spus el, adaugand ca va face apel la decizia de deportare dupa o intalnire cu avocatul sau de luni.Motivul invocat de autoritati in notificarea de deportare, care a fost vazuta de dpa, este ca Yigit nu este angajat si nu mai traieste in aceeasi casa impreuna cu copiii lui germani.Presedintele turc Erdogan a facut apel in mod repetat catre Germania sa-i deporteze sau sa-i extradeze pe cetatenii turci pe care ii suspecteaza ca ar fi in spatele loviturii de stat esuate din 2016 sau a altor activitati antiguvernamentale. ...citeste mai departe despre " Jurnalistul care a protestat in timpul vizitei lui Erdogan in Germania va fi deportat " pe Ziare.com