Justin Trudeau obtine al doilea mandat, dar pierde majoritatea absoluta in Parlament

Potrivit proiectiilor televiziunilor, marti catre ora 6.00 GMT (9:00, ora Romaniei), liberalii au obtinut o victorie cu 156 dintre cele 338 de mandate din Camera Comunelor. In Adunarea in exercitiu ei dispuneau de o majoritate absoluta de 177 de mandate, relateaza AFP."Ati facut-o, prietenii mei, felicitari", a declarat Justin Trudeau, zambind in fata sustinatorilor sai, reuniti in centrul orasului Montreal."In aceasta (luni - n.red.), canadienii au respins disensiunile", a spus el, adaugand ca "au respins taierile si austeritatea si au ales un program progresist si o actiune puternica impotriva modificarilor climatice".Aproape in acelasi moment, rivalul sau, liderul conservator Andrew Scheer, isi recunostea infrangerea si il felicita pe premierul in exercitiu, adresandu-i totodata un avertisment."Leadershipul sau este afectat, iar timpul sau la guvernare se va incheia in curand", a declarat el, adaugand ca: "Atunci cand va veni acest moment, conservatorii vor fi pregatiti".Guvernele minoritare canadiene au o speranta de viata estimata de experti in medie intre 18 si 24 de luni.Fara sa astepte rezultatele definitive, presedintele american, Donald Trump , a salutat, intr-un mesaj postat pe Twitter , victoria lui Trudeau, "magnifica si obtinuta printr-o lupta puternica". El se declara fericit sa-si continue colaborarea cu Trudeau, cu care a avut uneori relatii complicate dupa summit-ul G7 din 2018 in Canada Creditati cot la cot cu liberalii in toate sondajele, conservatorii se multumesc cu un pic peste 120 de circumscriptii, urmati de separatistii din Blocul de la Quebec (32) si Noul Partid Democrat (NPD, stanga), cu 24 de mandate.Toti liderii marilor partide au fost realesi.Astfel Trudeau aduce partidului sau al doilea mandat, in pofida numeroaselor scandaluri care i-au marcat cei patru ani de putere si unor atacuri adesea virulente ale opozitiei la adresa bilantului sau. Insa el iese slabit din acest scrutin in privinta mentinerii la putere si este nevoit sa obtina sustinerea unui partid mic, NPD al lui Jagmeet Singh.Liderul liberal poate incepe inca de marti negocieri delicate in vederea unor acoduri punctuale in voturi in Camera."Va avea loc, fara indoiala, o apropiere mai usoara