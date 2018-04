Kim Jong Un e deschis la concesii - nu mai insista ca americanii sa plece din Coreea de Sud

Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, scrie CNN.In spiritul deschiderii si diplomatiei, Kim Jong Un este pregatit sa renunte la preconditia retragerii trupelor americane in vederea unor discutii cu privire la dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, a declarat joi Moon."Coreea de Nord si-a exprimat vointa de a renunta la programul sau nuclear fara sa ceara ca fortele (americane) sa se retraga din peninsula coreeana", a declarat Moon intr-o intalnire cu presa, adaugand ca orice retragere de trupe ar fi o "conditie pe care Statele Unite nu o pot accepta".Liderul sud-coreean, care urmeaza sa se intalneasca cu Kim Jong Un saptamana viitoare intr-un summit istoric in Zona Demilitarizata (DMZ), linia de demarcatie care desparte cele doua Corei, a subliniat insa ca Nordul este ingrijorat in legatura cu securitatea sa."Ei vorbesc doar despre a se pune capat politicii ostile fata de Coreea de Nord si apoi garantarea securitatii lor", a adaugat el, precizand ca "prin aceasta clarificare au fost de acord Statele Unite si Coreea de Nord sa participe la un summit".Oficiali din cele doua Corei fac pregatiri in vederea summit-ului intercoreean, a anuntat un purtator de cuvant al Casei Albastre, presedintia sud-coreeana, Kim Eui-kyeom.Potrivit purtatorului de cuvant, Coreea de Sud va face doua repetitii, una pe 24 aprilie dupa-amiaza, iar cealalta pe 26 aprilie. Oficiali nord-coreeni vor efectua o repetitie inainte de summit, pe 27 aprilie.Aceasta concesie este anuntata dupa ce presedintele american Donald Trump a insistat miercuri ca este pregatit sa paraseasca summit-ul cu Kim Jong Un, in cazul in care rezultatul nu ridica la nivelul asteptarilor sale.Exercitii militareKim Jong Un a semnalat in martie ca nu se va opune unor exercitii militare comune americano-sud-coreene, amanate pe perioada Jocurilor Olimpice de Iarna in Sud.Aceste manevre anuale au reprezentant un punct dureros pentru liderul nord-coreean, care le considera o provocare directa la adresa securitatii Nordului.O delegatie sud-coreeana a anuntat in urma unei vizite la Phenian ca Kim Jong Un intelege pozitia Seulului cu privire la organizarea de exercitii comune cu St ...citeste mai departe despre " Kim Jong Un e deschis la concesii - nu mai insista ca americanii sa plece din Coreea de Sud " pe Ziare.com