Kim Jong-un i-a trimis o scrisoare lui Trump in care cere o noua intalnire la Washington

Sanders a transmis ca oficialii presedintelui au inceput planurile pentru stabilirea unei date de intalnire, relateaza Reuters.Cei doi lideri s-au intalnit prima data in cadrul unui summit in 12 iunie, care a fost criticat pentru lipsa de concluzii si detalii clare privind procesul de denuclearizare.Donald Trump a anuntat, vineri, ca asteapta o scrisoare de la Kim Jong-un."A fost o scrisoare foarte calda, foarte pozitiva", a declarat Sanders."Scopul principal al scrisorii a fost cererea organizarii unei noi intalniri cu presedintele, lucru la care suntem deschisi", a adaugat purtatorul de cuvant.Conform purtatorului de cuvant, scrisoarea liderului nord-coreean a exprimat "un angajament continuu pentru denuclearizarea peninsulei".