Park In-young a condus Biroul 131, o divizie a Comitetului Central al partidului aflat la conducerea tarii, scrie The Telegraph.Misiunea sa era supravegherea operatiunilor in bazele in care se fac teste nucleare, precum cea subterana Punggye-ri sau instalatia de lansare a rachetelor Sohae.Citand declaratia unui defector, ziarul japonez Asahi Shimbun a scris ca Park In-young ar fi fost pedepsit si omorat pentru intarzierea cu care s-a facut al saselea - si cel mai puternic - test nuclear de catre Coreea de Nord.Programat initial pentru primavara, acesta a avut loc pe 3 septembrie, din cauza unor complicatii aparute la construirea tunelului."Se pare ca a luat vina asupra lui pentru aceasta intarziere", a spus defectorul.Mai mult, ziarul japonez speculeaza ca soarta i-a fost pecetluita dupa prabusirea tunelului, in octombrie, care ar fi omorat 200 de oameni, cu toate ca Phenianul nu recunoaste acest lucru.Potrivit unor surse citate de publicatia sud-coreeana Chosun Ilbo, testul nuclear a provocat un cutremur de 6,3 grade, iar cateva locuinte din zone s-au prabusit, inclusiv o scoala cu 100 de elevi in ea.Geologii au avertizat ca instalatia subterana e atat de instabila incat un viitor test va duce la un colaps masiv si la scurgeri de radiatii.Daca situatia va fi confirmata, atunci executia lui Park In-young ar fi a doua in decurs de cateva luni. Un alt fost general, Hwang Pyong-so, nu a mai aparut in public de pe 13 octombrie.