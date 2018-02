Liderul nord-coreean s-a aratat "satisfacut" de vizita, conform presei de stat din Nord si este recunoscator pentru eforturile "sincere si impresionante" facute de Coreea de Sud pentru a-i gazdui, scrie The Guardian."Este important sa continuam sa avem rezultate bune prin a duce mai departe climatul cald de reconciliere si dialog creat de dorinta comuna a Nordului si Sudului din jurul Olimpiadei", a spus el.Nu a fost mentionata invitatia adresata presedintelui Moon Jae-in de a participa la un summit in Nord.Sora lui Jong-un, Kim Yo-jong i-a transmis o scrisoare lui Moon din partea fratelui sau in care presedintele sud-coreean era invitat la Phenian cat mai curand posibil. Moon a spus ca ambele tari ar trebui sa faca eforturi pentru a se ajunge la conditiile necesare ca intalnirea sa aiba loc.Omisiunea este un semn ca invitatia a fost una de conjunctura, iar atat Coreea de Sud cat si SUA sustin ca Phenianul trebuie sa faca anumite concesii privind programul sau nuclear inainte de orice discutii viitoare. Inca nu este clar daca Washington ar sustine o vizita a lui Moon in Nord.Kim Jong-un a declarat ca Kim Yo-jong i-a povestit si despre "actiunile americanilor", facand referire la o intalnire scurta cu vice-presedintele SUA Mike Pence in cadrul ceremoniei de deschidere a JO, un semn ca relatiile cu Washington-ul raman reci, in pofida progresului facut cu Seul.De asemenea, Kim Jong-un a oferit "instructiuni importante" pentru masuri ce au ca rol mentinerea unei atmosfere de reconciliere si dialog, fara sa se ofere alte detalii. ...citeste mai departe despre " Kim Jong-un lauda Coreea de Sud: Au facut eforturi sincere si impresionante pentru a ne gazdui " pe Ziare.com