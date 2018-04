Purtatorul de cuvant al presedintelui Moon, Yoon Young-chang, a oferit detalii cu privire la discutii, lasand impresia unei intalniri desfasurate intr-o atmosfera destinsa, scrie The Guardian.Kim a sustinut ca ar fi dispus sa viziteze sediul Presedintiei sud-coreene din Seul daca va fi invitat, in timp ce Moon a afirmat ca spera ca viitoarele intalniri sa aiba loc atat in Nord, cat si in Sud. "Intalnirile noastre vor continua la Phenian, Seul, insula Jeju si muntele Paektu", a declarat Moon.Propunerea a fost sustinuta de Kim, care a afirmat ca ar trebui ca cei doi "sa se intalneasca mai des".Seulul a comunicat ca liderul nord-coreean i-a cerut in gluma scuze lui Moon pentru ca i-a intrerupt somnul cu testele nucleare de anul trecut, atunci cand presedintele sud-coreean a fost nevoit sa convoace intalniri ale Consiliului de Securitate la primele ore ale diminetii. "Nu va vom mai intrerupe somnul de dimineata de acum inainte", a sustinut Kim.Conform informatiilor din partea sud-coreana, Moon a spus ca discutia a fost "foarte buna" si reprezinta "un cadou pentru lume".Purtatorul de cuvant al lui Moon a declarat ca liderul nord-coreean a adus in discutie si situatia dezertorilor nord-coreeni care au ajuns in Sud, precizand ca si ei se afla printre oamenii care au asteptari ridicate de la summit, pentru a vindeca ranile si a imbunatati relatiile dintre cele doua tari.Citeste si Kim Jong-un a trecut pe jos granita cu Coreea de Sud: O noua istorie incepe acum. Intram intr-o era a pacii (Foto&Video) ...citeste mai departe despre " Kim Jong-un promite oprirea testelor nucleare: Nu va vom mai intrerupe somnul de dimineata " pe Ziare.com