Kim Jong Un si-a schimbat cei mai importanti lideri militari, care se puteau opune unui acord cu Trump pe armele nucleare

Agentia Yonhap, care citeaza o sursa din cadrul serviciilor secrete, relateaza ca No Kwang-chol, prim-viceministru al Ministerului Fortelor Armate Populare, l-a inlocuit pe Pak Yong-sik in functia de ministru al Apararii.Totodata, Ri Yong-gil a preluat functia de sef al Statului Major General al fortelor armate nord-coreene, potrivit sursei citate.Pe langa aceste schimbari, presa de stat din Coreea de Nord a anuntat ca generalul Kim Su-gil a preluat functia de director al Biroului Politic General al Armatei Populare Coreene." (Coreea de) Nord pare sa fi pus noi personaje pe fondul schimbarilor in relatiile inter-coreene si a situatiei din Peninsula Coreeana, deoarece oficialii precedenti nu aveau flexibilitate in gandire", a mai afirmat sursa, citata de Yonhap, adaugand: "In special, No Kwang-chol a fost catalogat drept o persoana moderata".Kim Jong Un ar fi facut aceste schimbari pentru a neutraliza orice opozitie din partea structurilor militare care puteau obiecta la un acord de denuclearizare cu SUA, transmite Yonhap."Toti trei (oficialii promovati - n.red.) au avut pozitii foarte sensibile si la nivel inalt sub Kim Jong Un, sunt foarte loiali (lui) si toti au experienta in a interactiona cu delegati straini", a comentat Michael Madden, autorul blogului North Korea Leadership Watch, un site dedicat analizelor despre conducerea Coreei de Nord, relateaza CNN.Madden a mai afirmat ca schimbarile sunt probabil motivate de o serie de motive, inclusiv de pregatirile pentru summitul Kim- Donald Trump si viitoarele negocieri cu Coreea de Sud.Oficiali americani depun eforturi alaturi de colegii nord-coreeni pentru organizarea intrevederii intre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul regimului autoritarist de la Phenian. Dupa ce a fost anulat si apoi reactivat de catre Donald Trump, summit-ul istoric ar urma sa aiba loc pe 12 iunie, in Singapore.Statele Unite cer Coreei de Nord sa asume angajamentul abandonarii "complete, in mod verificabil si ireversibil" a programelor de inarmare atomic si balistic.Trump doreste dezarmarea nucleara a Coreei de Nord, insa armele nucleare sunt considerate de conducerea Nordului ca fiind esentiale pentru supravietuirea tarii.Oficial ...citeste mai departe despre " Kim Jong Un si-a schimbat cei mai importanti lideri militari, care se puteau opune unui acord cu Trump pe armele nucleare " pe Ziare.com