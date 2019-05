Kim Jong Un si-ar fi executat emisarul in SUA si alti patru oficiali ca pedeapsa pentru esecul summit-ului cu Trump

Kim Hyok Chol ar fi fost executat in martie, pe aeroportul Mirim, la Phenian, impreuna cu patru oficiali de la Ministerul de Externe, acuzati cu totii de spionaj in favoarea SUA, dezvaluie o sursa citata de cotidianul sud-coreean Chosun Ilbo."El a fost acuzat de spionaj in favoarea Statelor Unite, dupa ce a raportat defectuos cu privire la negocieri, fara sa inteleaga corect intentiile Statelor Unite", a declarat sursa citata.Al doilea summit intre Kim si Trump, in februarie, la Hanoi, in Vietnam, s-a incheiat cu un esec usturator, cei doi nereusind sa ajunga la vreun acord, din cauza indemnului american la "denuclearizarea" totala a Coreei de Nord si solicitarii Phenianului de relaxare a sanctiunilor care i-au fost impuse in acest dosar.Reuters scrie ca nu a fost in masura sa verifice informatiile dezvaluite de cotidian din surse independente. Presa a mai dezvaluit, in trecut, executii, insa persoanele respective au reaparut ulterior.Departamentul de Stat american a precizat pentru Reuters ca nu detine informatii care sa confirme aceste dezvaluiri.Ministerul sud-coreean al Unificarii a refuzat sa comenteze, iar un oficial de la Casa Albastra a declarat pentru Reuters ca este nepotrivit sa comenteze un subiect fara sa-l verifice.O sursa diplomatica a declarat pentru Reuters ca exista indicii porivit carora Kim Hyok Chol si alti oficiali au fost pedepsiti din cauza esecului summit-ului din Vietnam prin trimiterea lor in lagare de reeducare, insa a subliniat ca nu exista dovezi ale executiei acestora.Kim Yong Chol, mana dreapta a lui Kim Jong Un, care a fost omologul secretarului de Stat american Mike Pompeo inaintea summit-ului de la Hanoi, a fost trimis la un lagar de reeducare, in provincia Jagang, in apropiere de frontiera cu China , mai dezvaluie Chosun Ilbo.Colaboratori-cheie ai lui Kim Yong Chol nu au mai fost vazuti in public dupa summit, iar diplomati cu experienta, marginalizati anterior, intre care adjunctul ministrului nord-coreean de Externe Choe Son Hui, au revenit in lumina reflectoarelor.Kim Yong Chol, un fost sef al spionajului, a fost demis din functii, declara in aprilie un parlamentar sud-coreean pentru ...citeste mai departe despre " Kim Jong Un si-ar fi executat emisarul in SUA si alti patru oficiali ca pedeapsa pentru esecul summit-ului cu Trump " pe Ziare.com