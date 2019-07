Conferinta presedintilor PE a decis ca, inainte de intalnirea informala a ministrilor de Justitie si Afaceri Interne care va avea loc la Helsinki pe 18-19 iulie, Parlamentul European va transmite un mesaj de reconfirmare a sprijinului pentru Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror sef al Parchetului European.Aceasta confirmare vine dupa ce au aparut informatii cum ca ar trebui sa se constituie noi echipe de negociere intre PE si Consiliul UE pentru ocuparea acestei functii. Asta nu schimba insa cu nimic mandatul pentru Kovesi, spune conducerea PE.Reamintim ca Laura Codruta Kovesi a castigat concursul organizat pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Parchetului European si a fost votata de Parlamentul European, conform procedurii, insa Consiliul UE, la sefia caruia se afla atunci Guvernul Dancila, l-a preferat pe contracandidatul francez, motiv pentru care numirea a fost blocata pana dupa alegerile din 26 mai.Citeste mai multe despre:Dancila nu o va sustine pe Kovesi pentru functia de procuror sef al UE. Candidatul francez s-ar fi retrasDragos Tudorache (PLUS) a cerut in PE deblocarea functiei de sef al Parchetului European, la care candideaza KovesiFinancial Times: Franta o va sustine pe Kovesi pentru sefia Parchetului European, in locul propriului candidatKovesi, sustinuta cu fermitate in PE: Premierul Finlandei sa obtina cat mai rapid confirmarea la sefia Parchetului European ...citeste mai departe despre " Kovesi ramane candidatul unic al PE pentru functia de procuror-sef european " pe Ziare.com