Kremlin: Retragerea SUA din Tratatul Nuclear va face lumea mai periculoasa. Rusia nu va ataca niciodata prima, dar va riposta

"Initiativele de acest gen, daca sunt puse in aplicare, vor face lumea mai periculoasa", a insistat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca Moscova asteapta "explicatii" de la Washington. "Abolirea acestui document va submina stabilitatea si securitatea mondiale", a adaugat el, citat de AFP.Dupa ce Donald Trump a acuzat Rusia ca nu respecta "de multi ani" Tratatul INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty), Kremlinul a declarat luni ca este "categoric in dezacord" cu aceste acuzatii. "Rusia a fost si ramane atasata acestui tratat", a spus Peskov."Am furnizat dovezi ca tocmai Statele Unite au subminat baza acestui acord, dezvoltand rachete care pot fi folosite nu numai ca interceptoare, ci si ca rachete cu raza scurta si medie", a spus el in continuare.Rusia "nu va ataca niciodata pe nimeni prima" in caz de razboi nuclear, a asigurat Peskov, mentionand ca recenta afirmatie a presedintelui Vladimir Putin ca "rusii vor merge in Rai" in caz de razboi nuclear a fost o "alegorie", prin care seful statului a incercat sa explice ca doctrina militara a Federatiei Ruse nu prevede atacul preventiv."Nu vom ataca niciodata pe nimeni primii", a tinut sa sublinieze, luni, purtatorul de cuvant al Kremlinului, subliniind ca Rusia "nu considera ca are dreptul sa loveasca prima" si nu "isi rezerva dreptul la o lovitura preventiva", conform TASS.In acelasi timp, ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, tot luni, ca Moscova va riposta la orice actiune de iesire din INF, potrivit RIA Novosti."Evident, asa cum am spus de mai multe ori, iar presedintele Vladimir Putin a confirmat acest lucru la forumul Valdai, orice actiune in acest domeniu va primi o riposta, deoarece stabilitatea strategica poate fi asigurata doar pe baza de paritate. O astfel de paritate va fi mentinuta in orice conditii", a spus Lavrov, citat de TASS.In acelasi timp, Lavrov a subliniat ca, deocamdata, Washingtonul nu a declansat procedurile de retragere din INF. "Tratatul contine o procedura scrisa care prevede posibilitatea retragerii din acord. Aceasta procedura nu a fost inca declansata", a mentionat ministrul de Externe rus, care urmeaza sa se intalneasca in cursul serii, la Moscova, cu consilierul pentru Securitate ...citeste mai departe despre " Kremlin: Retragerea SUA din Tratatul Nuclear va face lumea mai periculoasa. Rusia nu va ataca niciodata prima, dar va riposta " pe Ziare.com