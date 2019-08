La 30 de ani de la Tiananmen, Beijingul e gata sa-si asume un nou masacru. Va inabusi in sange protestele din Hong Kong?

Tot mai frecvente sunt si teoriile lansate dinspre Beijing potrivit carora poporul nu e nemultumit cu adevarat, ci instigat la revolta de americani, pregatindu-se, astfel, terenul pentru o interventie in forta care sa fie justificata prin dorinta de a opri "influentele straine", nicidecum impotriva unor cetateni care isi apara drepturile si libertatile.Iar razboiul comercial declarat de Donald Trump , precum si declaratiile de sustinere pentru protestatari venite de la Casa Alba, le alimenteaza propaganda, remarca New York Post.Toata aceasta situatie nu a aparut insa din senin, ci e parte dintr-un context destul de complicat, ale carui ramificatii isi au sursa in ultimele decenii.Statutul special al Hong Kong-uluiOrasul Hong Kong are un statut special fata de alte orase chinezesti. A fost o colonie britanica mai bine de 150 de ani. Intai Marea Britanie a primit partea insulara a orasului dupa razboiul din 1842, iar apoi China a cedat si restul Hong Kong-ului - Noile Teritorii - timp de 99 de ani.A devenit un port important pentru schimburile comerciale si economia sa a luat avant in anii '50, pe masura ce si-a definit tot mai bine rolul de centru al industriei prelucratoare.In acelasi timp, a devenit si un sanctuar pentru refugiati si disidenti care fugeau de saracia si persecutiile regimului chinez.Apoi, in 1980, Marea Britanie si China au inceput discutiile cu privire la viitorul Hong Kong-ului, guvernul chinez insistand inca de atunci ca orasul trebuie sa revina total sub administrarea Beijingului.Un acord a fost semnat in 1984 si acesta prevedea ca Hong Kong-ul va fi "inapoiat" Chinei in 1997, insa nu se va supune sistemului central. Mai precis, redevine teritoriu chinez, dar autonom, pentru urmatorii 50 de ani.Asadar, la acest moment, Hong Kong are propriile granite si propriul sistem de legi si drepturi pentru cetatenii sai, inclusiv dreptul la libera exprimare si la proteste. De exemplu, este unul dintre putinele locuri din China unde pot fi comemorate public evenimentele din 1989 din Piata Tiananmen, cand armata chineza a deschis focul asupra protestatarilor pasnici din Beijing.In China masacrul este un subiect tabu, din ...citeste mai departe despre " La 30 de ani de la Tiananmen, Beijingul e gata sa-si asume un nou masacru. Va inabusi in sange protestele din Hong Kong? " pe Ziare.com