"Ma inclin in fata victimelor de la Wielun. Ma inclin in fata victimelor poloneze ale tiraniei germane. Si le cer iertare", a declarat in germana si poloneza Frank-Walter Steinmeier, in prezenta omologului sau polonez. Polonia a fost grav afectata de ororile celui de-Al Doilea Razboi Mondial, pierzand sase milioane de persoane, dintre care trei milioane de evrei.La randul sau, presedintele polonez Andrzej Duda a denuntat un "act de barbarie" si "crima de razboi", ce a deschis al doilea razboi mondial la Wielun, in 1 septembrie 1939.Duda i-a multumit lui Steinmeier pentru prezenta la Wielun. "Sunt convins ca aceasta ceremonie va intra in istoria prieteniei polonezo-germana", a spus el. ...citeste mai departe despre " 80 de ani de la declansarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial: Presedintele Germaniei le cere iertare polonezilor " pe Ziare.com