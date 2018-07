La ce sa ne asteptam de la intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin

Cei doi lideri vor discuta, cel mai probabil, despre ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, razboiul din Siria, anexarea regiunii Crimeea de catre Rusia , dar si reducerea numarului de arme nucleare la nivel mondial."Sunt multe chestiuni de abordat intr-o intrevedere de doar 4 ore si este incert asupra caror subiecte vor cadea de comun acord sau nu. Insa intrebarea care sta pe buzele tuturor este 'care dintre cei doi va avea mai mult succes in a-si atinge scopurile?'", noteaza site-ul de opinii Vox. Expertii sustin ca Putin il va intrece in mod clar pe Trump."Pentru Putin, Trump este un fel de idiot util", spune Andrei Kolesnikov, un jurnalist rus. De altfel, un oficial al Departamentului de Stat, care a dorit sa isi pastreze anonimatul, impartaseste acelasi sentiment. Acesta a declarat pentru New Yorker: "Omul nostru (Donald Trump - n.red.) este ca un boxer amator care intra in ring cu Muhammad Ali".Desigur, este posibil ca atat Trump, cat si Putin sa obtina rezultate pozitive din aceasta intrevedere, noteaza sursa citata.Donald Trump si Vladimir Putin, in fata unei intalniri controversateIntalnirea Trump - Putin nu este oprita de noile tensiuni privind implicarea rusilor in prezidentialele din 2016Trump spera ca intr-o zi Putin ii va deveni prietenTrump: Ma vad cu NATO , UK si Putin. Cel mai usor va fi cu PutinIata care sunt, cel mai probabil, subiectele care vor fi abordate de cei doi lideri, dar si ce rezultate ar putea obtine fiecare.1. Ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016Vineri, cu doar 3 zile inainte de mult asteptata intalnire, Mueller a anuntat ca pune sub acuzare 12 agenti rusi pentru implicare in alegerile castigate de Trump.Procurorul special Robert Mueller a explicat ca cei 12 agenti, toti ofiteri GRU (serviciul rusesc de spionaj militar), au compromis reteaua de calculatoare folosite in campania lui Hillary Clinton, de unde au sustras mii de email-uri din conturile membrilor staff-ului Comitetului National Democrat si ale lui John Podesta, seful echipei de campanie a lui Hillary Clinton.Apoi s-au coordonat cu organizatii precum WikiLeaks si au facut publice continuturile email-urilor. Totusi, Rod Rosenstein, procuror general adjunct al SUA, le-a spus reporterilor ca nu este clar daca ac ...citeste mai departe despre " La ce sa ne asteptam de la intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin " pe Ziare.com