Letonia acuza Rusia de atacuri cibernetice de amploare realizate prin serviciul de spionaj GRU

Serviciul de informatii al armatei ruse (GRU) a incercat sa obtina "in ultimii ani" acces la informatii prin atacuri operate prin email impotriva computerelor guvernului, sustine Biroul de Protectie a Constitutiei din Letonia."Atacurile cibernetice din Letonia au fost intreprinse de GRU in scopuri de spionaj si cele mai frecvente atacuri au fost indreptate impotriva institutiilor de stat, inclusiv a sectoarelor de externe si al apararii", se spune in comunicat.Totodata, in comunicat se precizeaza ca nu au fost detectate atacuri menite sa influenteze alegerile parlamentare desfasurate la sfarsitul saptamanii trecute in Letonia.Mai multe tari occidentale au denuntat la unison Rusia saptamana trecuta ca aceasta a intreprins ceea ce ei numesc o campanie globala de hacking, tintind o serie intreaga de institutii, de la structuri antidoping din domeniul sportului si terminand cu o companie nucleara sau cu agentia de monitorizare a armelor chimice.