"Consiliul European aproba acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice", scriu liderii celor 27 de state membre in concluziile summitului extraordinar de la Bruxelles.Ei s-au exprimat de asemenea in favoarea "unei relatii cat mai stranse posibil" cu Londra dupa Brexit.Acordul de retragere, care are 585 de pagini, detaliaza conditiile juridice ale iesirii Marii Britanii din UE la 29 martie 2019.Declaratia politica ce insoteste acordul subliniaza obiectivele comune ale Londrei si Bruxellesului pentru viitoarea lor relatie. Documentul nu are un caracter obligatoriu.Declaratia face apel de asemenea la parlamentul britanic sa sprijine la randul sau acordul....citeste mai departe despre " Liderii europeni au aprobat acordul privind iesirea Marii Britanii din UE " pe Ziare.com