Liderii UE accepta amanarea Brexit, dar nu s-au pus de acord pentru cat timp

Intr-o reuniune a ambasadorilor miercuri seara, la Bruxelles, "toti au cazut de acord asupra nevoii unei amanari in vederea unei evitari a unui Brexit fara acord. Durata amanarii este in continuare in discutie", a anuntat o sursa europeana citata de AFP.Presedintele Consiliului European Donald Tusk a continuat discutiile, miercuri, cu sefii de stat si de guverne.El le-a recomandat, cu o zi inainte, statelor membre UE sa accepte o a treia amanare, pe care Boris Johnson a fost obligat, printr-o lege, sa o ceara, pana la 31 ianuarie 2020 si careia i se declara totodata ostil.Presedintele Consiliului a aparat aceasta optiune in urma unui dublu vot in Parlamentul britanic, care a acceptat principiul unui nou acord al Brexit, insa a respins calendarul impus de Boris Johnson in vederea adoptarii acordului sau.Potrivit unuia dintre participantii la reuniunea de miercuri, diplomatii sunt mai degraba favorabili unei amanari pana la sfarsitul lui ianuarie. Aceasta optiune este sustinuta de Germania si Irlanda , o tara care se afla in prima linie in cazul unui divort fara acord.Premierul irlandez Leo Varadkar, impreuna cu Donald Tusk, a "subliniat ca este in continuare posibil ca Regatul Unit sa iasa (din UE) pana la 31 ianuarie, daca acordul retragerii este ratificat pana la aceasta data", a anuntat intr-un comunicat Dublinul.La Paris, secretarul de stat insarcinat cu Afaceri Europene, Amelie de Montchalin, a apreciat, dupa votul de la Londra, ca o amanare "pur tehnica de cateva zile" este de luat in calcul, insa a refuzat "o amanare menita sa castige timp sau rediscutarea acordului".Ambasadorii urmeaza sa se intalneasca vineri pentru a continua discutiile.Donald Tusk a recomandat ca decizia finala a liderilor statelor membre UE sa fie luata printr-o "procedura scrisa" si nu intr-un nou summit. Aceasta optiune este privilegiata si de reprezentantii celor 27."Iesire din impas"Principiul unei amanari cu trei luni este sustinut, de asemenea, de catre presedintele Parlamentului European (PE) David Sassoli, care apreciaza ca aceasta "va permite Regatului Unit sa-si clarifice pozitia, iar Parlamentului European", care este necesar sa adopte acordul retragerii in urma unei ratificari la Westminster, "sa-si exercite rolul", a declarat el."Este un acord important, iar Parlamentul European are nevoie