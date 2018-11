"Perspectivele inaintea summitului sunt mai degraba sumbre", scriu cei doi oficiali europeni, inaintea reuniunii care va incepe vineri in capitala Argentinei, Buenos Aires."Ordinea internationala intemeiata pe reguli se afla sub o presiune in crestere, iar tensiunile comerciale globale raman nesolutionate, prin aceasta afectand negativ perspectiva economica globala", afirma Tusk si Juncker, pledand pentru cooperarea multilaterala vizand cresterea securitatii si prosperitatii."Dorim sa cautam solutii pentru provocarile definitorii ale vremurilor noastre: schimbarile climatice, tensiunile comerciale, migratia nereglementata, saracie si terorism. Pe scurt, pentru a ne asigura ca popoarele noastre vor fi in siguranta intr-o lume tot mai globalizata", explica cei doi responsabili europeni.In scrisoare ei precizeaza ca la summitul G20 atentia Uniunii Europene se va concentra pe opt domenii-cheie, printre care comertul, actiunea climatica, sisteme financiare mai puternice, contraterorism, migratie si un plan de investitii pentru Africa . ...citeste mai departe despre " Liderii UE avertizeaza ca ne asteapta vremuri grele: Perspectiva globala este sumbra " pe Ziare.com