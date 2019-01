Liderii UE vin la Bucuresti si vor fi fata in fata cu cei care i-au criticat. Romanii nu sunt lasati sa ii intampine

Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, precum si cei 28 de comisari europeni vor fi prezenti in capitala Romaniei, unde vor avea intalniri cu toti liderii de la Bucuresti.Evenimentele prilejuite de exercitarea presedintiei romane debuteaza cu un concert la Ateneul Roman ce va avea loc joi, la ora 20:00. Vor sustine discursuri atat Juncker, cat si Tajani, Tusk, precum si Viorica Dancila.Intalnirea acestora fata in fata nu se asteapta sa fie una foarte cordiala. Si asta pentru ca pe 29 decembrie, cu doar doua zile inainte ca presedintia UE sa ajunga in mainile Romaniei, liderul CE a criticat Guvernul de la Bucuresti in termeni foarte duri, aratand ca, desi tehnic s-a pregatit pentru aceasta misiune, da dovada clara ca nu intelege "pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE".Melescanu si Ciamba ii raspund lui Juncker: Presedintia Consiliului UE nu e instrument de lupta politica internaMuresan: Declaratiile lui Juncker confirma ca UE nu mai are pic de incredere in Guvernul DancilaFostul ministru pentru Afaceri Europene: Declaratiile lui Juncker confirma ca vom avea o presedintie UE fara ambitieRomanii vor sa ii intampine, Primaria nu ii lasaPentru a-si arata sustinerea si apartenenta la valorile si principiile europene, romanii s-au mobilizat pe retelele sociale, anuntand ca vor sa organizeze o actiune in fata Ateneului."Vrem sa fim alaturi de ei. Vrem sa fim vazuti de ei. Vrem sa se inteleaga ca, in ciuda politicilor guvernarii actuale, romanii sunt cetateni ai Europei, care cred in valorile care stau la baza UE: libertate, stat de drept, justitie independenta, solidaritate, transparenta in decizii si in cheltuirea banului public", este mesajul transmis pe pagina de Facebook a evenimentului "Vrem Europa , nu dictatura!".Primaria Capitalei nu le-a aprobat insa manifestatia, motivand ca deja in zona respectiva a anuntat Ministerul Afacerilor Externe ca va avea loc un eveniment."Avand in vedere ca pe data de 4 ianuarie am fost investiti cu o solicitare din partea MAE, nu se pot aproba doua activitati in aceeasi zona.Mai mult de atat, trebuie sa intelegem ca statutul pe care il da Comisia Europeana membrilor acestora este un st ...citeste mai departe despre " Liderii UE vin la Bucuresti si vor fi fata in fata cu cei care i-au criticat. Romanii nu sunt lasati sa ii intampine " pe Ziare.com