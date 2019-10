Liderii UE vor aproba amanarea Brexit, afirma un oficial de la Bruxelles

Liderii celor 27 de state europene au exprimat sustinere pentru amanarea Brexit dupa data de 31 octombrie, dar nu au stabilit inca pentru cat timp, fiind purtate discutii la nivel de ambasadori."Toti au convenit asupra necesitatii unei amanari, pentru evitarea producerii unui Brexit fara acord. Durata amanarii face obiectul discutiilor care continua", a declarat un oficial UE citat de AFP si Le Figaro.Donald Tusk, presedintele in functie al Consiliului European, a anuntat in cursul noptii de marti spre miercuri, in contextul impasului politic din Marea Britanie, ca le va recomanda liderilor Uniunii Europene sa aprobe cererea Guvernului Boris Johnson de amanare a Brexit."Ca urmare a deciziei premierului Boris Johnson de a intrerupe procedura de ratificare a Acordului de retragere din UE si pentru a evita producerea unui Brexit fara acord, le voi recomanda liderilor celor 27 de state UE sa accepte solicitarea de prelungire a negocierilor. In acest sens, voi propune o procedura scrisa", a declarat Donald Tusk prin Twitter Marti, parlamentarii britanici au respins calendarul accelerat al premierului Boris Johnson privind adoptarea legislatiei asupra Brexitului, cu 322 de voturi contra si 308 pentru.In schimb, acordul asupra Brexitului incheiat de premierul britanic Boris Johnson cu tarile Uniunii Europene a trecut de o prima etapa capitala in Parlamentul britanic, care a adoptat in a doua lectura legislatia de aplicare a acestuia, deschizand astfel calea spre o analizare a textului in detaliu, informeaza AFP si dpa.Acesta a fost aprobat cu 329 de voturi pentru (299 impotriva) cu numai noua zile inainte de data prevazuta a divortului.Astfel, Boris Johnson a anuntat ca suspenda examinarea acordului asupra Brexitului in Parlamentul britanic in urma respingerii calendarului pentru aprobarea lui dorit de guvern, in asteptarea unei decizii a UE cu privire la o eventuala amanare a datei de retragere din Uniune.Premierul Boris Johnson a trimis sambata o scrisoare formala prin care solicita amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana.Oficiali guvernamentali de la Londra au declarat pentru BBC News ca Boris Johnson a refuzat sa semneze scrisoarea formala si a argumentat ca el considera o greseala decizia Camerei Comunelor de a amana producerea Brexit.Potrivit Sky News, Guvernul britanic a ceru ...citeste mai departe despre " Liderii UE vor aproba amanarea Brexit, afirma un oficial de la Bruxelles " pe Ziare.com