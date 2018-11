Reprezentantii statelor membre UE vor analiza textul documentului in urmatoarele zile, relateaza site-ul agentiei Dpa."Daca nu se va intampla ceva neprevazut, liderii UE se vor intalni pe 25 noiembrie pentru a finaliza intelegerea", a declarat Tusk."Desi sunt trist sa va vad plecand, voi face tot ce pot pentru a face aceasta retragere cat mai usoara pentru ambele parti, atat pentru voi, cat si pentru noi", a spus presedintele Consiliului European.Miercuri, negociatorii UE au informat ca a fost facut un "progres decisiv" in eforturile de a asigura ca Marea Britanie nu se va retrage in luna martie din UE fara un acord. Premierul Theresa May a anuntat, miercuri seara, ca Guvernul de la Londra a ajuns la un acord privind termenii retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana.Cu toate acestea, negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat joi ca eforturile nu s-au incheiat. Eforturile presupun finalizarea unei declaratii comune in care este subliniata viitoare relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie.Textul documentului mentioneaza includerea unei optiuni de extindere pana la 21 de luni a perioadei de tranzitie, care va fi declansata dupa retragerea Marii Britanii din UE.Dupa ce acordul va fi aprobat de Consiliul European va intra in procedura de ratificare.Citeste si:Patru ministri anti-Brexit sunt gata sa demisioneze, UE respinge ultimul plan britanicCum va afecta Brexitul animalele de companie ale britanicilorCele trei capitole esentiale pe care UE le impune Londrei dupa Brexit ...citeste mai departe despre " Liderii UE vor semna acordul privind Brexit pe 25 noiembrie " pe Ziare.com