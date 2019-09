Liderul de la Hong Kong va retrage oficial proiectul de lege care a scos sute de mii de oameni in strada

O sursa guvernamentala a confirmat informatia pentru agentia Reuters.Propunerea legislativa ar fi permis operatiuni de extradare in China , unde justitia este controlata de Partidul Comunist.Nu este sigur ca aceasta retragere a proiectului va pune capat protestelor, numite Miscarea Umbrelelor. Aceasta era principala cerinta a protestatarilor. Protestele au evoluat si sute de mii de oameni cer acum o reforma democratica si investigarea actelor brutale comise de politie.Lam a spus in trecut ca proiectul este "mort", insa nu l-a retras.Ea a spus saptamana trecuta la o intalnire cu oamenii de afaceri ca a cauzat "un dezastru de neiertat" prin introducerea proiectului de lege privind extradarea si ca, daca ar avea de ales, s-ar scuza si ar demisiona, potrivit inregistrarii obtinute de Reuters.Lam a tinut marti o conferinta de presa televizata, la care a declarat ca niciodata nu a cerut sa demisioneze si ca Beijingul crede ca Guvernul ei poate rezolva criza fara interventia Chinei.Guvernul chinez a respins propunerea ei de a interveni in conflict. El a criticat demonstratiile si a avertizat ca vor avea un impact important asupra economiei Hong Kong-ului. Totusi, Beijingul a spus ca daca aceste manifestatii afecteaza securitatea Chinei, va interveni.Ministrul chinez de Externe a afirmat ca Guvernul central "sustine, respecta si intelege" decizia lui Lam de a suspenda proiectul.Marti noapte au avut loc din nou demonstratii. Fortele de ordine au intervenit cu gloante de cauciuc si spray-uri lacrimogene pentru a dispersa multimea din doua puncte ale orasului. Trei barbati cu varste cuprinse intre 21 si 42 de ani au fost spitalizati. Doi sunt in stare stabila si unul a fost externat.Politia a negat in mod repetat ca a folosit forta excesiv. Miercuri dupa-amiaza, oficialitatile vor sustine o conferinta de presa.De la inceputul seriei de proteste, au fost arestati 900 de oameni, intre ei, de la finalul saptamanii trecute, trei lideri ai Miscarii Umbrelelor.Vezi si:Proteste in Hong Kong: Studentii si elevii boicoteaza cursurile dupa o seara cu violente grave impotriva cetatenilor (Video)Continua violentele in Hong Kong: Politia a folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene, iar manifestantii... detergent (Foto&video)Aplicatia Telegram va ...citeste mai departe despre " Liderul de la Hong Kong va retrage oficial proiectul de lege care a scos sute de mii de oameni in strada " pe Ziare.com