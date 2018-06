El a declarat ironic ca s-au imbunatatit conditiile in inchisorile din Rusia inaintea Cupei Mondiale la fotbal, scrie Independent.ie.Navalnii a declarat ca autoritatile ruse "stiu ca vor fi nevoite sa aresteze fani englezi care vor face haos din cauza bauturii si nu vor ca lucrurile sa arate rau", in timpul Campionatului Mondial organizat de Rusia.El a remarcat ca celulele din inchisori au fost vopsite proaspat si ca "gaurile" au fost inlocuite cu toalete functionale.Totodata, ratiile obisnuite au fost inlocuite cu meniuri consistente care au si variante pentru persoanele musulmane, bere fara alcool si diferite tipuri de desert, a declarat Navalnii.De asemenea, au fost montate televizoare in celule, afara a fost improvizat un teren de fotbal iar studenti vorbitori de engleza fac parte acum din staff."Anticipand comentariile voastre privind faptul ca lumea ar putea sa doreasca sa fie arestata intentionat, vreau sa notez ca numarul de locuri este limitat si ca daca planuiti sa incalcati legea trebuie sa va grabiti; dupa ce se termina Campionatul Mondial, totul va reveni la normal", a declarat el.Citeste si:Apropiatii lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, au inceput sa fie arestati, in Rusia, din cauza mesajelor de pe TwitterLiderul opozitiei din Rusia ajunge la inchisoare pentru implicarea in protestul intitulat "Putin nu este tarul nostru"Proteste in Rusia inainte de investirea lui Putin: Navalnii si peste 1600 de sustinatori de-ai lui au fost retinuti brutal ...citeste mai departe despre " Liderul opozitiei ruse, Alexsei Navalnii, a fost eliberat " pe Ziare.com