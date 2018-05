Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia in ceea ce priveste noile politici ale lui Trump si a cerut ca Uniunea Europeana sa fie exclusa in totalitate de la tarifele noi pentru exporturile de otel si aluminiu impuse de presedintele american."In afara de provocarile politice traditionale, cum ar fi evolutia Chinei sau agresivitatea Rusiei, astazi suntem martorii unui nou fenomen: increderea de sine imprevizibila a administratiei americane. Avand in vedere ultimele decizii ale presedintelui Trump, cineva s-ar putea gandi: cu astfel de prieteni, cine are nevoie de dusmani? Dar, sincer vorbind, Europa ar trebui sa ii fie recunoscatoare lui Trump pentru ca datorita lui am scapat de toate iluziile. Ne-a facut sa realizam ca daca ai nevoie de o mana de ajutor, vei gasi una chiar la tine", a declarat Tusk.El a continuat: "Europa trebuie sa faca tot ce este posibil pentru a proteja legaturile transatlantice, dar in acelasi timp trebuie sa fim pregatiti pentru situatia in care vom fi nevoiti sa actionam singuri. Avem potentialul necesar pentru a face fata provocarii, dar trebuie sa existe mai multa unitate politica si determinare".Consiliul European este organismul responsabil cu trasarea directiilor si politicilor generale ale Uniunii Europene, iar presedintele sau actual este Donald Tusk, fost premier la Poloniei.Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm.- Donald Tusk (@eucopresident) May 16, 2018 ...citeste mai departe despre " Liderul politic al Europei il ataca pe Donald Trump: Cu asa prieteni, iti mai trebuie dusmani? " pe Ziare.com