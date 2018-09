"Astazi trebuie sa ne uitam spre viitor, ne bucura propunerea de a avea 10.000 de ofiteri Frontex la granite.Zona Schengen aduce mai multe securitate, nu mai putina si solicitam Consiliului sa includa Bulgaria si Croatia in Schengen.Solicit guvernului roman sa opreasca riscurile care afecteaza procesul de lupta impotriva coruptiei, pentru ca toate aceste trei tari ar trebui sa aiba posibilitatea de a se alatura zonei Schengen. Europa este o Europa a democratiei", a spus Manfred Weber, in plenul Parlamentului European.Si in declararia de marti, din plenul Parlamentului European, Manfred Weber, liderul popularilor europeni, a legat situatia din Romania de cea din Ungaria , unde incalcarile regulilor democratice au determinat Parlamentul European sa ia in discutie activarea articolului 7 pentru Budapesta, un vot care se va da, miercuri, la Strasbourg."Nu trebuie sa uitam ca au avut loc proteste la Bucuresti vara asta, nu la Budapesta, iar presedintele (Romaniei) a trebuit sa intervina si sa certe fortele de ordine", a spus Weber, la dezbaterea din plen privind Ungaria, declaratia lui fiind aplaudata.De altfel, la inceputul lunii octombrie, starea democratiei romanesti va fi pe agenda europeana, in urma protestului din 10 august si a reprimarii violente a acestuia.In luna februarie, premierul roman a absentat de la dezbaterea privind modificarile pe care puterea politica de la Bucuresti le adusese legislatiei din justitie. Un episod inedit a fost marcat atunci de prezenta ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care nu a fost lasat sa ia cuvantul, pentru ca regulile nu permiteau acest lucru. ...citeste mai departe despre " Liderul popularilor europeni: Fara Romania in Schengen, inainte ca guvernul de la Bucuresti sa continue lupta contra coruptiei " pe Ziare.com