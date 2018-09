Liderul PPE din Parlamentul European: Guvernul socialist de la Bucuresti face abuz de putere cu scopul de a facilita coruptia

In emisiunea Morgenmagazin de la postul public german ZDF, seful popularilor europeni in Parlamentul de la Strasbourg a atras atentia ca drepturile fundamentale prevazute in tratatele comunitare reprezinta "sufletul Europei" si ca respectarea lor este nenegociabila.Politicianul crestin-social german (CSU) a evitat sa raspunda cu da sau nu la intrebarea daca grupul parlamentar al popularilor europeni va vota in favoarea demararii unei proceduri disciplinare impotriva Ungariei, din cauza nerespectarii acestor drepturi fundamentale.Problema este dezbatuta marti la Strasbourg, cu participarea premierului ungar Viktor Orban, care va tine un discurs in plen.Miercuri urmeaza sa se voteze pe aceasta tema, fiind necesara o majoritate de doua treimi pentru a initia procedura impotriva Ungariei.Weber a aratat ca in grupul parlamentar al PPE au avut loc dezbateri foarte critice la adresa Budapestei si a declarat ca spera ca premierul Orban este dispus sa admita ingrijorarea institutiilor europene fata de situatia din Ungaria si sa ia masurile cuvenite.Potrivit lui Weber, acuzat anterior ca ar fi fost prea ingaduitor cu seful Guvernului de la Budapesta, Viktor Orban s-a aratat pana acum mai mereu deschis la dialog si dispus la compromis.Weber a insistat ca in UE trebuie sa fie posibil dialogul cu toate fortele politice si ca atacurile verbale unilaterale nu ajuta la nimic.Nenegociabila ar fi, insa, conform candidatului la presedintia viitoarei Comisii Europene, respectarea de catre toate statele membre a drepturilor fundamentale ale UE. "Nimeni nu primeste rabat de la aceasta prevedere doar pentru ca este membru al familiei politice a PPE", a declarat Weber la ZDF.In acest context, el a spus ca sprijina dialogul cu premierul Orban, nu excluderea partidului acestuia FIDESZ din PPE, asa cum s-a sugerat ca ar dori unii membri ai PPE.Cuvinte grele la adresa Guvernului de la BucurestiManfred Weber a punctat insa ca probleme nu ar exista doar in Ungaria, ci si in Polonia sau Italia , unde la guvernare s-ar afla forte politice cu care colaborarea ar fi mai dificila.Criticile cele mai dure le-a rezervat insa seful grupului parlamentar al PPE pentru guvernarea PSD-ALDE de la Bucuresti.Weber a atras atentia ca tara in care ...citeste mai departe despre " Liderul PPE din Parlamentul European: Guvernul socialist de la Bucuresti face abuz de putere cu scopul de a facilita coruptia " pe Ziare.com