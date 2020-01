Liderul suprem al Iranului a numit un alt comandat in locul lui Soleimani: Ordinele raman aceleasi

"Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, il numesc pe generalul de brigada Esmail Qaani drept comandant al Fortei Quds" din cadrul Gardienilor Revolutiei, a anuntat ayatollahul Khamenei intr-un comunicat citat de Fars News.Qaani a fost pana acum adjunctul lui Soleimani, care conducea unitatea speciala Quds, insarcinata cu operatiunile externe ale Iranului.Ayatollahul Khamenei l-a descris ca fiind "unul dintre comandantii cei mai decorati" ai Gardienilor Revolutiei, armata ideologica iraniana, dupa razboiul dintre Iran si Irak (1980-1988).Cine a fost Qassem Soleimani, generalul iranian asasinat din ordinul lui Donald Trump in Irak"Ordinele pentru Forta Quds raman exact aceleasi ca si sub conducerea martirului Soleimani", a continuat ghidul suprem iranian.Influentul general Qassem Soleimani, emisarul Teheranului pentru afaceri irakiene, si un alt marcant lider pro-iranian din Irak au fost ucisi intr-un raid american la Bagdad, ordonat de presedintele Donald Trump, la trei zile dupa un atac inedit impotriva ambasadei SUA.Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a promis vineri ca va "razbuna" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani.