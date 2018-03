Like-ul transformat in arma politica: Cum au fost preluate 50 de milioane de conturi de Facebook de firma care a decis victoria lui Trump

La o zi dupa izbucnirea acestui scandal, Alex Stamos, seful departamentului pentru securitatea informatiilor, a anuntat ca va parasi compania."Domnul Stamos, care intentioneaza sa paraseasca Facebook pana in luna august, a sustinut ca managementul retelei sociale trebuie sa faca mai multe dezvaluiri despre interferentele rusesti in modul de distribuire a informatiilor pe platforma sociala si despre nevoia de restructurari la nivelul companiei, pentru a putea fi rezolvate aceste probleme, dar a intampinat rezistenta din partea colegilor, au declarat actuali si fosti angajati. Incepand cu luna decembrie, responsabilitatile zilnice ale domnului Stamos au fost transferate altor manageri", se arata intr-un articol publicat de New York Times.Cu 36 de miliarde de dolari a scazut capitalizarea Facebook de la declansarea acestui scandal.Psihometria, din laborator in campaniile electoraleCambridge Analytica este o companie de relatii publice si analiza politica infiintata de Steve Bannon, fost consultant de campanie al lui Doanld Trump si fost consultant strategic la Casa Alba, si Robert Mercer, magnat, unul dintre cei mai importanti donatori ai Partidului Republican.Milioanele de date sustrase de Cambridge Analytica de la Facebook au fost folosite in campania electorala din SUA, din 2016, dar si in campania pentru Brexit. Cambridge Analytica este investigata in acest moment atat de autoritatile americane, cat si de cele britanice.Succesul acestei companii se bazeaza pe cercetarile dezvoltate de Centrul Psihometric de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie. Aceste cercetari s-au concentrat pe studiul comportamentului utilizatorilor de retele sociale.Astfel, cei implicati in acest studiu au dezvoltat un algoritm de monitorizare si inregistrare a "like-urilor" date de useri pe Facebook si, conform, distribuirii acestora, cercetatorii puteau afla totul despre utilizatori, inclusiv cu cine vor vota la urmatoarele alegeri.De exemplu, din trei like-uri, se poate afla varsta cu o aproximatie de un an a oricarui utilizator de Facebook, sexul si statutul civil al acestuia.Testele de inteligenta, modalitatea prin care se sustrageau d ...citeste mai departe despre " Like-ul transformat in arma politica: Cum au fost preluate 50 de milioane de conturi de Facebook de firma care a decis victoria lui Trump " pe Ziare.com