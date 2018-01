Lista neagra a paradisurilor fiscale a devenit mai scurta. Barbados si Emiratele Arabe Unite au promis ca vor coopera

Barbados, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Grenada, Macao, Mongolia, Panama si Tunisia sunt juridictiile care au fost scoase de pe lista, in urma angajamentelor luate la cel mai inalt nivel pentru a remedia temerile UE, se arata in comunicatul forului comunitar.Propunerea privind scoaterea celor opt jurisdictii de pe lista neagra a paradisurilor fiscale a fost facuta de asa numitul Grup responsabil cu codul de conduita, care cuprinde experti din cele 28 de tari membre ale UE. Cele opt jurisdictii vor fi mutate pe lista gri, care cuprinde statele care s-au angajat sa-si schimbe reglementarile privind transparenta si cooperarea in domeniul fiscal. In prezent, sunt 47 de jurisdictii pe lista gri.In 5 decembrie, ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene adoptasera lista neagra a paradisurilor fiscale, care cuprindea 17 jurisdictii din afara UE (Samoa Americana, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Coreea de Sud, Macao, Insulele Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad si Tobago, Tunisia si Emiratele Arabe Unite) care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate.Tarile de pe lista neagra pot pierde accesul la fondurile europene. Listele erau asteptate cu nerabdare dupa recentele scandaluri care au scos la iveala numeroase sisteme de evaziune fiscala, de la 'LuxLeaks' la finele lui 2014, 'Panama Papers' in luna aprilie 2016 si 'Paradise Papers' in luna noiembrie 2017.In cazul statelor care au decis sa respecte solicitarile UE, tarile dezvoltate au la dispozitie perioada de pana la finele lui 2018 pentru a adopta reformele cerute, iar tarile in curs de dezvoltare pot face acelasi lucru pana la finele lui 2019. In ceea ce priveste eventualele paradisuri fiscale din Caraibe, devastate de uraganele din luna septembrie, ele vor beneficia de un ragaz suplimentar, pana in primavara lui 2018, pentru a furniza informatii.In acest moment, fiecare tara membra UE are propria sa lista a jurisdictiilor pe care le considera mai putin cooperante in materie de fiscalitate. Criteriile pentru definirea unui paradis fiscal variaza foarte mult in randul statelor membre UE. O eventuala lista neagra a UE ar avea o greutate mai mare, iar jurisdictiile incluse pe aceasta lista ar pute fi supuse unor sanctiuni daca nu coopereaza.