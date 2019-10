Annegret Kramp-Karrenbauer a avut convorbiri cu omologul ei lituanian Raimundas Karoblis si cu presedintele Gitanas Nauseda."Am vorbit in primul rand despre aparare antiaeriana, in legatura cu protejarea acestei unitati de lupta", a declarat Karoblis la Rukla, unde peste 500 de militari germani sunt stationati la 100 km de frontiera rusa in cadrul unei misiuni a NATO in statele baltice."Aceasta dorinta a fost exprimata", a spus Kramp-Karrenbauer, care este vazuta drept cea mai probabila succesoare a cancelarului german Angela Merkel Alianta occidentala a desfasurat circa o mie de militari in fiecare din tarile baltice - Lituania, Estonia si Letonia -, precum si in Polonia , drept reactie la amplificarea tensiunilor cu Rusia dupa anexarea Peninsulei Crimeea in 2014. Germania are rolul principal in Lituania, noteaza dpa.Toate cele trei tari baltice incearca sa achizitioneze sisteme de aparare antiaeriana cu raza scurta si cer ca sisteme de aparare antiaeriana ale NATO sa fie stationate permanent in regiune.Annegret Kramp-Karrenbauer urmeaza sa se deplaseze in Estonia si Letonia vineri, inainte de a reveni la Berlin ...citeste mai departe despre " Lituania cere sprijin NATO pentru apararea spatiului aerian la frontiera cu Rusia " pe Ziare.com