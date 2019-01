Liderii UE exclud renegocierea acordului de Brexit si acuza un joc murdar al Londrei: Gasiti solutii in loc sa beti ceai si sa mancati biscuiti

Si aceasta a fost pe masura circului de la Londra. Prin mesaje extrem de dure si transate, liderii UE , de la presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker la liderii grupurilor politice, au anuntat ca nu vor renegocia acordul de Brexit.Ei s-au declarat socati de faptul ca May va veni acum la ei sa ii roage sa renegocieze ce tot ea a propus. Astfel, ei i-au transmis ca inainte sa aterizeze la Bruxelles sa vorbeasca cu politicienii de acasa si sa gaseasca impreuna solutii, "in loc sa bea ceai si sa manance biscuiti".Liderii UE au insistat pe mesajul ca pregatirile pentru un Brexit dur, fara acord, sunt in desfasurare si le-au atras atentia britanicilor ca ei vor suferi cel mai mult in urma acestui divort."Britanicii sa stie ca paguba pentru Marea Britanie va fi mereu mai mare, piata europeana e de 14 ori mai mare decat piata britanica. Vor fi vremuri amare, grele pentru britanici", a fost unul dintre mesaje.Iata ce a stabilit Parlamentul britanic si ce vrea May sa obtina de la BruxellesZiare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, dezbaterea din Parlamentul Europea:18:23 - Reprezentantul Presedintiei Romane la Consiliul Uniunii Europene, Melania Ciot, trage concluziile dezbaterii. Aceasta a citit de pe foaie si pare ca nu a fost atenta la mesajele dure date de antevorbitorii sai, care au avertizat ca ne indreptam tot mai clar spre un Brexit fara acord:"Daca se ajunge la o ratificare, speram in calendarul prevazut, va trebui sa trecem la implementare. Implementarea va trebui urmarita indeaproape. Ne bazam pe cooperarea dvs in toate etapele procesului in urmatorii ani", spune Ciot.18:18 - Vorbeste "arhitectul Brexitului", Nigel Farage:- Recunosc, May a facut o mare greseala acceptand acest backstop. Ati convocat-o la Bruxelles rapid, a plecat la 4 dimineata de la Londra, si a semnat ceva ce n-ar fi acceptat o tara nici daca ar fi fost invinsa in razboi.- Inainte de referendum nimeni nu stia cine era Comisia Europeana. Barroso era un necunoscut. Acum toata lumea va cunoaste si britanicii si-au dat seama ca niste birocrati au umilit premierul lor.- Opinia publica va fi foarte furioasa ca nimeni de la Bruxelles nu cedeaza azi. ...citeste mai departe despre " Liderii UE exclud renegocierea acordului de Brexit si acuza un joc murdar al Londrei: Gasiti solutii in loc sa beti ceai si sa mancati biscuiti " pe Ziare.com