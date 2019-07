Dancila, contrata dur in Parlamentul European la prezentarea bilantului: Guvernul dvs nu se ridica la inaltimea UE!

In programul premierului a figurat si o intalnire cu noul presedinte al Parlamentului European, David Sassoli.Interventia premierului Dancila in PE a fost programata sa inceapa la ora 16 si a avut loc intr-o sala aproape goala.In discursul sau, sefa Executivului a vorbit despre realizarile Guvernului de la Bucuresti si ale functionarilor care si-au indeplinit sarcinile. La randul lor, reprezentantii grupurilor politice au laudat si au criticat presedintia rotativa a Romaniei.Cel mai dur a fost Phillipe Lamberts (Verzi), care a reamintit in sedinta de plen reprimarea brutala a mitingului din 10 august de la Bucuresti si atacurile la adresa justitiei lansate de PSD-ALDE.La randul sau, Dragos Tudorache (Renew) a cerut explicit presedintiei finlandeze, care abia a demarat, sa deblocheze negocierile pentru functia de procuror sef european, pentru care candideaza Laura Codruta Kovesi.Ziare.com a transmis principalele momente si declaratii in format LIVE text:17:07 - Sedinta este inchisa. Viorica Dancila este felicitata de eurodeputatii PSD care au mai ramas in sala, printre care Carmen Avram, Claudiu Manda sau Tudor Ciuhodaru.De asemenea, Viorica Dancila este asezata in mijlocul grupului de catre Maria Grapini pentru fotografiile de final.16:59 - Viorica Dancila revine la microfon si le multumeste tuturor pentru aprecieri, subliniind conditiile dificile in care Romania a detinut presedintia rotativa: Brexit, alegeri etc."Romania a facut pasi inainte. Pentru Romania este un motiv de sarbatoare, pentru intregul popor, pentru toti cei care cred in Romania si vor sa reprezinte Romania cu demnitate", a spus ea.Sefa guvernului de la Bucuresti spune ca e nevoie de coeziune si ii da replica lui Dragos Tudorache, spunand ca nu functionarii au obtinut rezultatele bune, asa cum a sustinut el, pentru ca ei au fost condusi de Guvern."Cu oameni ca dvs nu vom aduce un plus Romaniei. Lasati problemele acasa, nu veniti cu ele in PE, pentru ca ele nu aduc un plus de imagine tarii noastre", sustine Dancila.Viorica Dancila ii spune lui Tudorache ca nu cunoaste anumite aspecte din activitatea institutiilor europene si subliniaza ce "pe timpul presedintiei o tara nu poate interveni, trebuie sa fie un facilitator".Reamintim ca Dra ...citeste mai departe despre " Dancila, contrata dur in Parlamentul European la prezentarea bilantului: Guvernul dvs nu se ridica la inaltimea UE! " pe Ziare.com