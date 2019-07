Locul Corinei Cretu in CE va fi luat de un comisar nou. Consiliul UE nu a fost de acord cu Juncker, care nu voia interimari

Dupa informatiile aparute azi pe surse cum ca prim-ministrul Dancila a mers mai departe cu propunerea ca Ioan Mircea Pascu sa ocupe portofoliul lasat vacant de Corina Cretu, aleasa europarlamentar, am cerut o reactie din partea Comisiei Europene.Purtatorul de cuvant al CE a confirmat pentru Ziare.com trimiterea unei scrisori de catre Viorica Dancila, in care premierul nostru propune numirea lui Pascu in locul Corinei Cretu pentru perioada ramasa din mandatul Comisiei Juncker."In acord cu Articolul 246 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene, presedintele Juncker a facut o propunere legislativa, de a nu fi numiti inlocuitori pentru cele patru luni ramase din mandatul comisarilor care au fost alesi si au devenit membri ai Parlamentului European (domnul Ansip si doamna Cretu).A facut asta, gandindu-se la implicatiile bugetare.Regretam ca Consiliul a decis sa nu accepte propunerea. Responsabilitatea apartine acum in intregime Consiliului", este reactia Comisiei Europene remisa luni Ziare.com.In momentul de fata, Jean-Claude Juncker a decis sa transfere atributiile celor doi comisari care si-au incetat mandatele, in urma alegerii lor in Parlamentul European, Corina Cretu si Andrus Ansip, catre Maros Sefcovic si Johannes Hahn.Amintim ca Viorica Dancila a anuntat anterior ca vrea ca Ioan Mircea Pascu, fost europarlamentar PSD, sa ocupe interimar locul Corinei Cretu in Comisia Europeana. O idee pe care Jean Claude Juncker nu dorea sa accepte si i-a spus asta si premierului roman.Astfel, presedintele Comisiei Europene a afirmat public, in 2 iunie, intr-un interviu pentru BILD am Sonntag, ca acei comisari care au fost alesi in 26 mai europarlamentari nu trebuie sa fie inlocuiti in cele patru luni care mai raman din mandat, pentru ca asta ar angaja anumite costuri, a precizat pentru Ziare.com un purtator de cuvant al CE.Presedintele Juncker a anuntat, de altfel, Consiliul European din 28 mai si a facut aceasta propunere in baza Art. 246 din Tratatul de functionare a UE (TFEU)Mai mult, Juncker i-a si scris lui Dancila - pentru ca Romania detinea presedintia Consiliului UE - in 13 iunie, si a informat-o asupra acestei decizii.In acord cu Art. 246 (3) TFEU, e la latitudinea Consili ...citeste mai departe despre " Locul Corinei Cretu in CE va fi luat de un comisar nou. Consiliul UE nu a fost de acord cu Juncker, care nu voia interimari " pe Ziare.com