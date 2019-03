Londonezii, despre Brexit: Alegi intre un peste otravit si unul stricat

Cu scurt timp in urma, cea mai mare problema despre care se discuta pe strada Brick Lane din estul Londrei era asa-numitul proces de "gentrificare". Zona multiculturala a devenit tot mai populara in randurile londonezilor mai instariti, ceea ce a dus la o crestere a chiriilor si i-a obligat pe unii dintre locatarii mai saraci sa se mute in alte cartiere.Intre timp, un alt subiect a ajuns sa domine discutiile in magazinele de haine "vintage" si pietele vegane din Shoreditch: oamenii incearca sa inteleaga ce impact va avea Brexit asupra stilului lor de viata.Linda Richmond sta la coada in fata unui magazin de clatite olandeze si povesteste ca si-a depus actele pentru a obtine un pasaport irlandez. Ea se considera norocoasa ca are rude irlandeze si spune ca Brexit o sperie: "Nu stiu ce se va intampla".Femeia de 60 de ani lucreaza ca sora medicala si se ocupa de tratamentul paliativ al pacientilor. Ea se teme ca dupa Brexit s-ar putea sa nu mai fie disponibile suficiente medicamente.Fiul ei Christopher isi doreste sa lucreze in strainatate. "Vrem sa facem parte dintr-un grup mare de state, nu sa fim singuri", spune tanarul profesor.Tareq Iqbal se intoarce din tura de la supermarket pentru a-si ajuta rudele in restaurantul de specialitati cu "curry", condus de familia sa de aproape cinci decenii."Noi vrem Brexit, dar e nevoie de un acord bun", spune tanarul de 30 de ani. Orice s-ar intampla, Regatul Unit va fi OK in continuare: "Marea Britanie nu-i o tara din lumea a treia. Nu exista niciun worst case scenario. Marea Britanie e in stare sa se descurce de una singura. Japonia China , dar si majoritatea tarilor din Commonwealth sunt in crestere. Daca Regatul Unit colaboreaza cu aceste state, va ajunge cea mai bogata tara"."Brexit e o porcarie"Managerul galeriei de arta S O din Brick Lane, Katharina Dettar, vede lucrurile cu totul altfel si o spune pe sleau: Brexit e "un rahat".Tanara de 30 de ani provine dintr-o familie mixta germano-spaniola. Galeria pe care o conduce reprezinta artisti din Marea Britanie, dar si din alte tari. "S-ar putea ca fondurile sa fie reduse, ceea ce ar afecta galeria noastra. Daca lira sterlina scade din cauza Brexit, costurile vor creste pentru noi, din moment ce ii platim pe multi dintre artisti in e ...citeste mai departe despre " Londonezii, despre Brexit: Alegi intre un peste otravit si unul stricat " pe Ziare.com