Londra anunta ca Brexit-ul ar putea fi amanat

"Este adevarat ca, daca sfarsim prin a aproba un acord in zilele de dinainte de 29 martie, ar putea sa avem nevoie de mai mult timp pentru a adopta legislatia necesara", a recunoscut Hunt la BBC Radio 4."Insa daca ajungem sa facem progrese mai devreme, acest lucru ar putea sa nu fie necesar", a adaugat el."Nu putem sti, in acest stadiu, care dintre scenarii poate avea loc", a spus seful diplomatiei britanice.Orice amanare este necesar sa fie aprobata de catre celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene ( UE ).Odata cu apropierea cu pasi mari a Brexit-ului, Downing Street intentioneaza sa suprime vacanta parlamentara cu o saptamana prevazuta in februarie sau sa prelungeasca sesiunile dezbaterilor in Parlament.Dintre cele 13 legi care este necesar sa fie adoptate inaintea Brexit-ului, cinci au fost deja promulgate, opt urmeaza sa fie dezbatute, iar in cazul unora dintre acestea din urma dezbaterile nu au inceput.In fata ostilitatii deputatilor britanici fata de acordul divortului incheiat cu UE, premierul conservator Theresa May a anuntat, marti, ca vrea sa redeschida negocierile textului, cu obiectivul de a obtine concesii susceptibile sa conduca la formarea unei majoritati in Camera Comunelor.Insa UE a refuzat, pana acum, in mod ferm acest lucru.Fara acord, Regatul Unit risca sa paraseasca blocul european fara garantii - un scenariu temut de mediile economice.