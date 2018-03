"Nu avem nimic contra rusilor insisi. Nu va exista nicio rusofobie drept rezultat a ceea ce se intampla acum", a spus Johnson, vineri, citat de Reuters."Disputa noastra este cu Kremlinul lui Putin si are de-a face cu decizia lui - noi consideram ca exista o probabilitate covarsitoare sa fi fost decizia sa - de a directiona folosirea unui agent neurotoxic pe strazile din Regatul Unit, pe strazile din Europa , pentru prima data dupa Al Doilea Razboi Mondial", a precizat seful diplomatiei britanice.UPDATE Reactia KremlinuluiKremlinul sustine ca acuzatiile Londrei sunt socante si de neiertat, a informat agentia de presa TASS."Orice mentionare sau referire la presedintele nostru in aceasta privinta este o incalcare socanta si de neiertat a regulilor diplomatice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Serghei Skripal, fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse), si fiica sa Iulia, au fost gasiti pe 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea unui centru comercial din orasul Salisbury, in sud-vestul Angliei. Londra sustine ca cei doi au fost otraviti cu un agent neurotoxic de uz militar de fabricatie rusa.Premierul britanic, Theresa May, a anuntat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia , considerand ca Moscova este "vinovata" de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la SalisburyKremlinul a promis un raspuns rapid dupa decizia "absolut iresponsabila" a Londrei. Acuzand autoritatile britanice ca doresc sa "intensifice retorica antirusa in mod constient si arogant pana la isterie", Lavrov a reiterat ca "Rusia ramane deschisa dialogului".Citeste si Moscova planuieste sa expulzeze diplomati britanici, dupa masurile Londrei in cazul spionului otravit ...citeste mai departe despre " Londra spune ca "foarte probabil" insusi Putin a decis folosirea neurotoxinei in cazul Skripal. Kremlinul e socat " pe Ziare.com