Londra expulzeaza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea fostului spion Skripal

Prim-ministrul britanic Theresa May a spus ca diplomatii, care au la dispozitie o saptamana pentru a parasi Marea Britanie, au fost identificati ca "ofiteri de informatii nedeclarati", anunta BBC.Rusia neaga implicarea in otravirea fostului agent rus si a fiicei acestuia.Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca Rusia va raspunde in termen de 10 zile in eventualitatea unei cereri din partea Marii Britanii privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza Sputnik, preluat de Mediafax."Rusia nu a primit deocamdata nicio cerere oficiala din partea Londrei. Observ doar un regres in privinta informatiilor, niciun progres. Ieri, atat presa noastra, cat si cea straina au mentionat mai multe argumente pentru a explica de ce Rusia nu ar avea niciun motiv pentru a fi implicata in acest caz.Astfel de motive ar putea exista in mintile celor care doresc sa continue campania rusofoba in toate sferele de activitate, fara exceptie", a spus Lavrov.Seful diplomatiei de la Moscova a mai sustinut ca Rusia si Marea Britanie trebuie sa se consulte in privinta cazului Skripal, subliniind ca este o obligatie, nu o optiune.Vil Mirzayanov, un chimist rus care a contribuit la crearea neurotoxinei folosite in otravirea spionului rus in sudul Angliei, este convins ca numai Moscova putea instrumenta un astfel de atac.Mirzayanov a spus ca a petrecut mai multi ani testand si imbunatatind Noviciok, numele dat unui grup de arme chimice pe care Rusia le-a creat in secret in ultimele stagii ale Razboiului Rece.La cateva ore dupa ce Ambasada Rusiei la Londra a anuntat ca nu va respecta ultimatumul impus de guvernul britanic, in cazul otravirii fostului spion rus, Kremlinul a transmis ca Moscova nu are nicio implicare, dar ca nu accepta limbajul ultimativ.Atacul a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, a afirmat luni seara premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.Potrivit unor surse din cadrul investigatiei, substanta folosita este din gama Noviciok, un agent chimic dezvoltat in laboratoarele sovietice.