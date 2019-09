Lovitura pentru Boris Johnson: Curtea Suprema a decis in unanimitate ca suspendarea Parlamentului e ilegala

Decizia a fost luata in unanimitate de cei 11 judecatori ai Curtii Supreme, potrivit BBC.Hotararea reprezinta o infrangere pentru prim-ministrul britanic si ofera mai multe sanse parlamentarilor de a obiecta fata de planurile lui Johnson privind Brexit-ul.Acum, Parlamentul poate fi convocat oricand, potrivit sursei citate.Lady Hale, presedintele Curtii Supreme a Regatului Unit, a declarat ca prorogarea Parlamentului a fost actiune "nelegala, nula si fara niciun efect"."Aceasta suspendare prelungita a democratiei parlamentare a avut loc in circumstante destul de exceptionale: schimbarea fundamentala care urma sa se produca in Constitutia Regatului Unit pe 31 octombrie", se afirma in motivarea deciziei."Nicio justificare pentru o actiune cu un efect atat de extrem nu a fost prezentata instantei", afirma judecatorii.Johnson a suspendat - sau a prorogat - Parlamentul timp de cinci saptamani la inceputul acestei luni, sustinand ca face acest lucru pentru a programa discursul reginei in Parlament pe 14 octombrie, cand va prezenta noile propuneri legislative."Asadar, Curtea (Suprema) este obligata sa concluzioneze ca decizia de a o sfatui pe Majestatea Sa (Elisabeta a II-a) sa proroge Parlamentul este nelegala pentru ca a avut efectul de a impiedica sau preveni Parlamentul sa-si indeplineasca functiile constitutionale, fara o justificare rezonabila", se arata in motivarea instantei.In continuare, potrivit instantei, procedurile vor fi decise de speakerii Camerei Comunelor si Camerei Lorzilor.Downing Street 10, resedinta premierului britanic, a transmis ca "proceseaza, in prezent, verdictul".Speakerul Camerei Comunelor, John Bercow, a salutat decizia curtii si a spus ca Parlamentul trebuie convocat "fara intarziere", adaugand ca se va consulta cu liderii partidelor "de urgenta".Parlamentul de la Londra a fost suspendat la jumatatea lunii septembrie, pana pe 14 octombrie, ca urmare a deciziei de a respinge propunerea lui Johnson de convocare a alegerilor legislative anticipate, in contextul dezacordului privind producerea unui Brexit fara acord.Mai mult de 75 de parlamentari au contestat in justitie dreptul lui Boris Johnson de a suspenda sau proroga Parlamentul, argumentand ca acest lucru este ilegal si neconstitutional, pentru ca intentia lui este sa forteze un Brexi ...citeste mai departe despre " Lovitura pentru Boris Johnson: Curtea Suprema a decis in unanimitate ca suspendarea Parlamentului e ilegala " pe Ziare.com