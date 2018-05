Lovitura pentru cabinetul britanic: Parlamentul poate bloca Brexitul, daca nu se ajunge la un acord cu UE

Majoritara pro-UE, Camera superioara a adoptat cu 335 de voturi la 244 un amendament la proiectul de lege cu privire la iesirea din UE care da Parlamentului puterea de a impiedica Guvernul sa iasa de sub tutela europeana fara un acord cu Bruxellesul.Aceasta propunere le ofera parlamentarilor posibilitatea "de a sugera noi negocieri", eventual de a decide o ramanere in UE, a explicat lordul conservator Douglas Martin Hogg, unul dintre semnatari.Guvernul conservator al Theresei May a anuntat anterior ca va permite Parlamentului sa se exprime prin vot asupra acordului de divort. Insa, in cazul unei respingeri, singura optiune era o iesire fara acord - o perspectiva care ingrijoreaza mai ales intreprinderile britanice.Acest vot este asadar o noua infrangere pentru Guvern, de la inceputul examinarii proiectului sau de lege de catre lorzi, care nu sunt alesi, si ilustreaza disensiuni persistente in randul conservatorilor pe tema Brexitului.Inainte de adoptarea amendamentului, un purtator de cuvant al premierului a avertizat ca amendamentul risca "sa slabeasca pozitia Regatului Unit in negocierile cu privire la Brexit".Textul urmeaza insa sa revina in saptamanile viitoare in Camera Comunelor, care l-a adoptat in ianuarie, si care ar putea sa suprime acest amendament.Acest vot a avut loc la cateva ore dupa ce negociatorul sef al Brexitului din partea UE, Michel Barnier, a avertizat cu privire la problema frontierei irlandeze."Cadrul acordului trebuie sa contina o solutie clara si operationala cu privire la Irlanda ", a declarat el intr-o conferinta de presa in Irlanda. "Atat timp cat nu vom ajunge la acest acord, exista un risc" ca aceste negocieri sa esueze, a avertizat el.Barnier si-a exprimat speranta, la Dundalk, in apropiere de frontiera cu Irlanda de Nord, sa se inregistreze progrese pana la consiliile europene din iunie si apoi din octombrie, insistand asupra faptului ca nu este "favorabil amanarii si mai mult" a incheierii unui acord. ...citeste mai departe despre " Lovitura pentru cabinetul britanic: Parlamentul poate bloca Brexitul, daca nu se ajunge la un acord cu UE " pe Ziare.com