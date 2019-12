Lovitura pentru Guvernul Italiei: Un ministru demisioneaza. Miza - 3 miliarde de euro

Demisia reprezinta o lovitura pentru Guvern, ale carui partide din coalitia de guvernare (Miscarea 5 Stele si Partidul Democrat) au opinii diferite despre problemele cu care se confrunta Italia , de la reforma zonei euro pana la drepturile migrantilor.Gestul sau evidentiaza, de asemenea, problemele cu care se confrunta Miscarea 5 Stele, partidul antisistem din care face parte Fioramonti, care incearca sa se reorganizeze pe fondul nemultumirii interne raspandite fata de liderul sau Luigi Di Maio.In aceasta luna, trei senatori ai partidului au trecut de partea Ligii, aflata in Opozitie.Fioramonti a declarat pentru Reuters ca si-a inaintat "demisia irevocabila" prim-ministrului Giuseppe Conte printr-o scrisoare transmisa sefului Executivului pe 23 decembrie.Politicianul anuntase la scurt timp dupa formarea Guvernului, in luna septembrie, ca va demisiona in cazul in care cheltuielile pentru Educatie prevazute in bugetul pentru 2020 nu vor fi majorate cu 3 miliarde de euro.Putini l-au crezut, chiar daca procedura de aprobare a bugetului si-a continuat parcursul prin Parlament si devenise clar ca Guvernul nu avea intentia de a identifica resursele necesare pentru a-i satisface titularului portofoliului Educatiei solicitarea. Bugetul a fost aprobat luni."Nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni faptul ca un ministru isi tine cuvantul", a declarat Fioramonti.Fioramonti a precizat ca va continua sa sprijine Guvernul in Parlament, in calitate de deputat.Italia aloca 3,6% din PIB invatamantului, de la nivelul primar la cel universitar, fata de media de 5% a celor 32 de state membre ale OCDE.Fost profesor de economie la Universitatea Pretoria din Africa de Sud , Fioramonti a fost unul dintre cei mai vocali ministri in timpul celor trei luni in care a facut parte din Guvern.Propunerile sale privind impunerea de noi taxe pe biletele de avion, plastic si alimente zaharoase pentru a strange fondurile necesare pentru invatamant au fost atacate de criticii care au spus ca italienii sunt deja supraimpozitati.Un sustinator vocal al politicilor ecologice, Fioramonti a tinut prima pagina a ziarelor atunci cand a anuntat ca Italia va deveni anul viitor prima tara care va introduce st ...citeste mai departe despre " Lovitura pentru Guvernul Italiei: Un ministru demisioneaza. Miza - 3 miliarde de euro " pe Ziare.com