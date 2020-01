Lukasenko acuza Moscova de presiuni pentru unificare: E o onoare sa fiu primul presedinte al R.Belarus, nu vreau sa fiu si ultimul

Aflat intr-o vizita de lucru in estul tarii, Lukasenko a declarat vineri ca Rusia, principalul furnizor de petrol ieftin si gaze, a inchis robinetele cu scopul de a "dizolva Belarus ... in sora Rusia", relateaza AP.Declaratia vine in contextul in care se poarta discutii despre intarirea relatiilor economice intre cele doua tari, demers vazut de Belarus ca o tentativa a Moscovei de a-si inghiti vecinul post-sovietic."Avem tara noastra, suntem suverani si independenti. Cu mintile si mainile noastre obtinem cat putem, ne construim propria tara. Si nu putem fi parte a altei tari. Nu va pot trada si dizolva Belarus, nici macar in sora Rusie", a spus presedintele.Rusia a oprit furnizarea de petrol dupa 31 decembrie. Cele doua tari au esuat in incercarea lor de a renegocia pretul la petrol pentru anul acesta si de integrare mai temeinica a economiilor lor.Decizia afecteaza Republica Belarus, care depinde in proportie de 80% de energia furnizata de Rusia. La inceputul acestei saptamani, Minsk-ul a anuntat ca se va reorienta catre importuri din alte tari. Arabia Saudita, Emiratele... Am relatii excelente cu ele, au spus ca ne vor furniza oricat petrol am avea nevoie", a mai spus Lukasenko.Kremlinul a crescut recent presiunea asupra vecinului sau, ridicand preturile la energie si taind subventiile. Rusia a avertizat ca daca mai vrea facilitati, R.Belarus trebuie sa accepte o mai mare integrare economica.Presedintii celor doua tari au avut mai multe discutii pe aceasta tema in decembrie (foto), dar negocierile au esuat.Lukasenko se teme ca Vladimir Putin intentioneaza sa reuneasca cele doua state intr-unul singur pana la finalul mandatului sau, in 2024. Presedintele R.Belarus a respins in repetate randuri ideea, relateaza sursa citata."Chiar daca as fi de acord, compatriotii m-ar manca de viu intr-un an. Este o onoare sa fiu primul presedinte al R.Belarus, dar cu siguranta nu vreau sa fiu si ultimul", a declarat vineri presedintele Lukasenko.Republica Belarus si-a obtinut independenta fata de Rusia in 1994 si tot de atunci functia de presedinte este detinuta de Alexandr Lukasenko. In varsta de 65 de ani, Lukasenko este cel mai longeviv sef de stat european, cu exceptia monarhilor, el aflandu-se la al cincilea mandat. ...citeste mai departe despre " Lukasenko acuza Moscova de presiuni pentru unificare: E o onoare sa fiu primul presedinte al R.Belarus, nu vreau sa fiu si ultimul " pe Ziare.com