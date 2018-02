Lumea in pragul abisului? Raportul Conferintei de Securitate de la Munchen

Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat anul trecut periculos de mult de conflicte inarmate grele, scrie seful Conferintei de Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger - "mult prea mult". Ischinger trimite la schimbul de amenintari dintre SUA si Coreea de Nord, la rivalitatea exacerbata dintre Arabia Saudita si Iran , la tensiunile ramase ridicate intre NATO si Rusia in Europa Retragerea SUACum s-a intamplat in ultimii trei ani, raportul pregateste terenul pentru dezbaterile conferintei care incepe la sfarsitul saptamanii viitoare la Munchen. Si, intr-un fel, raportul pare sa fie o continuare a celor din anii trecuti. In februarie 2017, autorii documentului care preceda Conferinta de Securitate de la Munchen avertizau ca SUA, sub pe atunci proaspat investitul presedinte Donald Trump , ar putea sa renunte la rolul de garant al securitatii internationale si sa adopte o politica externa unilaterala sau chiar nationalista.Raportul de securitate din acest an constata exact acest lucru: SUA se retrag din pozitia lor dominanta. Washingtonul nu mai pare prea interesat de construirea si sprijinirea unor institutii regionale sau globale, institutii care sa stabileasca regulile-cadru ale relatiilor internationale.SUA ar fi renuntat la politica bazata pe valori comune. Pentru America ar conta acum interesele comune doar in anumite aspecte. Interesul american pentru diplomatie s-a redus: bugetul Departamentului de Stat a fost drastic micsorat, in timp ce fondurile pentru inarmare au fost sporite. Raportul de securitate din capitala Bavariei il citeaza pe expertul american in politica externa G. John Ikenberry: "Cea mai puternica natiune a lumii a inceput sa saboteze ordinea mondiala pe care singura a creat-o".Europenii pe cont propriu?Pentru europeni, noile evolutii inseamna, printre altele, ca trebuie sa se preocupe mai activ decat pana acum de propria siguranta. Raportul aminteste de o remarca a cancelarei Angela Merkel in mai 2017, dupa vizita in Germania a presedin ...citeste mai departe despre " Lumea in pragul abisului? Raportul Conferintei de Securitate de la Munchen " pe Ziare.com