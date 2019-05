Lupta pentru functiile de forta din UE abia incepe. Donald Tusk are rolul ingrat de a negocia cu fiecare tara in parte

Speculatiile privind noii detinatori ai functiilor de varf in Uniunea Europeana, cititul in zatul de cafea sau ghicitul in globul politic de cristal fac parte din indeletnicirile preferate ale jurnalistilor, functionarilor europeni sau ale politicienilor de la Bruxelles.Marti, a doua zi dupa alegerile pentru Parlamentul Eurpean, speculatiile au luat vertiginos amploare. Sefii de stat si de guvern ai celor 28 de state din UE s-au consulat in timpul unei reuniuni informale, prilejuite de o cina comuna, asupra repartizarii principalelor posturi din structurile europene: inainte de toate in ce priveste viitorul sef al Comisiei Europene, dar si viitorul presedinte al Consiliului European, pentru a continua cu noul insarcinat cu politica externa si de securitate a UE, cu presedintele Parlamentului European si a incheia cu seful Bancii Centrale Europene.Cancelarul Angela Merkel a confirmat toate acestea dupa discutii."Astazi nu luam inca decizii", a subliniat inca la inceputul consultarilor presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a mai domoli febra speculatiilor.Sefa Guvernului de la Berlin a declarat, la randul ei, in final ca "despre nume concrete nu s-a vorbit". S-a discutat, in schimb, despre procedurile si despre criteriile dupa care urmeaza a fi alesi candidatii. "Fiecare va trebui sa se gandeasca acum bine. Cu totii am fost de acord sa nu luam inca o decizie", a mai spus Angela Merkel.Donald Tusk va sonda terenul, va negocia si va cauta un echilibruPresedintele Consiliului European, Donald Tusk, a fost insarcinat cu misiunea ca, pana la urmatorul summit, care se va desfasura peste trei saptamani, sa se consulte cu toate guvernele UE si cu grupurile parlamentare din legislativul european, pentru a inainta, in final, o propunere.Potrivit tratatelor UE, Consiliul este cel care il propune pe viitorul presedinte al CE, o functie oarecum comparabila cu cea a unui sef de guvern european. Parlamentul European alege apoi acest candidat sau aceasta candidata.Pentru ca, in urma scrutinului din 26 mai, crestin-democratii si social-democratii nu mai detin impreuna majoritatea in Parlamentul European, va fi nevoie cel putin si de liberali, daca nu si de ecologisti pentru ca acest candidat sa se bucure d ...citeste mai departe despre " Lupta pentru functiile de forta din UE abia incepe. Donald Tusk are rolul ingrat de a negocia cu fiecare tara in parte " pe Ziare.com