Luxemburgul cere activarea Articolului 7 din Tratatul UE impotriva Ungariei. Budapesta reactioneaza agresiv: Ii canta in struna lui Soros!

In replica, omologul sau ungar Peter Szijjarto a declarat ca Asselborn "uraste Ungaria ", informeaza agentia MTI.Intr-un comunicat, Szijjarto l-a numit pe Asselborn un "politician promigratie" si a insistat ca omologul sau luxemburghez "ii canta in struna lui George Soros "."Ei ar inunda Europa cu migranti; ei sunt liberali extremi cu opinii inacceptabile", a adaugat Szijjarto.Mai devreme in aceeasi zi, Asselborn a protestat in publicatia online Der Tagesspiegel fata de un pachet de legi "Stop Soros" al guvernului ungar si a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul UE impotriva Ungariei.Asselborn este "plictisitor in timp ce ungurii nu sunt si nu au nevoie de nonsensul lui pentru a sti ce este bun pentru ei", a insistat Szijjarto.