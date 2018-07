Luna trecuta, autoritatile de la Skopje si Atena au pus capat unei neintelegeri vechi de zeci de ani in legatura cu vecinul nordic al Greciei, denumirea acceptata de ambele parti fiind "Republica Macedonia de Nord". Aceasta solutionare a determinat Grecia sa renunte la opozitia fata de aderarea Macedoniei la NATO."Salutam acordul istoric dintre Atena si Skopje referitor la solutia problemei denumirii. In conformitate cu politica noastra, am decis sa invitam guvernul de la Skopje sa inceapa tratativele de aderare pentru a se alatura aliantei noastre", releva declaratia comuna a liderilor statelor membre ale NATO.Pentru ca Macedonia sa adere la Alianta Nord-Atlantica, este nevoie ca tara sa aprobe acordul cu Grecia intr-un referendum si sa-si schimbe numele din punct de vedere constitutional. Numai dupa aceea parlamentul grec va ratifica acordul si aderarea Macedoniei la NATO.Acordul incheiat de Macedonia si Grecia a intampinat opozitia ferma a nationalistilor din ambele tari.Incepand din 1991, cand Macedonia a devenit suverana in urma dezmembrarii fostei Iugoslavii, Atena a acuzat-o de tentativa de insusire a mostenirii elene a provinciei grecesti omonime si chiar de aspiratii teritoriale fata de Grecia. ...citeste mai departe despre " Macedonia a fost invitata oficial sa intre in NATO " pe Ziare.com